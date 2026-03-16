이란 女축구선수들 망명 철회 잇따라…7명 중 5명 번복, 2명만 호주 잔류

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 호주로 망명을 신청했던 이란 여자 축구대표팀 선수들 대부분 입장을 바꿨다. 망명 의사를 유지한 인원은 2명만 남게 됐다.

16일(한국시간) 로이터통신에 따르면 1명이 추가로 망명을 번복함에 따라 호주에 남은 인원은 3명에 2명으로 줄었다. 호주에서 망명을 신청했던 선수 6명과 지원 스태프 1명 등 총 7명 가운데 5명이 망명 의사를 철회했다.

[쿠알라룸푸르 로이터=뉴스핌] 시드니를 떠나 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에 도착한 이란 여자축구대표팀. 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

이들은 지난달 호주에서 열린 여자 아시안컵 경기에서 이란 국가 제창을 거부하며 정부 정책에 항의했다. 이후 귀국 시 불이익을 우려해 호주 정부에 망명을 신청했다.

현재 이란 여자 대표팀은 미국과 이스라엘, 이란 간 전쟁으로 인해 귀국길이 막혀 말레이시아 쿠알라룸푸르에 머물고 있다. 망명을 철회한 선수 5명은 호주를 떠나 쿠알라룸푸르에서 대표팀에 합류한다.

선수들의 계속된 망명 철회를 두고 이란 당국이 본국에 있는 선수들의 가족에게 압박을 가했을 가능성이 제기되고 있다.

여자 아시안컵에 출전한 이란 여자축구대표팀 선수들. [사진 = 로이터 뉴스핌]

매트 시슬스웨이트 호주 외무부 차관은 스카이뉴스 인터뷰에서 "매우 복잡한 상황"이라며 "호주 정부는 이란으로 돌아가기로 한 선수들의 결정을 존중하며 호주에 남은 두 명에 대해서는 계속 지원할 것"이라고 밝혔다.

이번 사건은 국제 정치 문제로까지 확산됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 "호주가 이 선수들을 받아들이지 않는다면 미국이 그들을 수용할 준비가 돼 있다"고 언급하며 관심을 보이기도 했다.

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