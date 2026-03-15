이란 여자축구대표팀 3명, 호주 망명 돌연 철회... 3명만 잔류

선수 2명과 스태프 1명, 이미 호주 시드니 떠나

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이란 여자 축구대표팀 선수단 일부가 호주 정부에 망명을 요청했다가 결국 결정을 번복하고 귀국하기로 했다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 15일(한국시간) 성명을 통해 "전날 이란 여자 축구대표팀 구성원 3명이 다른 선수단과 함께 이란으로 돌아가기로 결정했다"라고 밝혔다.

[쿠알라룸푸르 로이터=뉴스핌] 시드니를 떠나 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에 도착한 이란 여자축구대표팀. 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

그는 이어 "호주 정부는 이들이 이곳에서 안전한 미래를 선택할 수 있도록 가능한 모든 지원을 제공했다"라며 "그러나 그들이 내린 선택은 믿기 어려울 정도로 어려운 결정이었을 것"이라고 말했다.

이번에 귀국을 선택한 인원은 선수 2명과 팀 지원 스태프 1명으로 확인됐다. 이들은 전날 밤 호주 시드니를 떠나 쿠알라룸푸르로 이동한 뒤 이란으로 돌아가는 일정에 오른 것으로 알려졌다.

이로써 최근 망명 의사를 밝혔던 이란 대표팀 구성원 가운데 상당수가 입장을 바꾸게 됐다. 당초 선수 6명과 스태프 1명 등 총 7명이 호주 정부에 보호를 요청했으나, 이번 결정으로 4명이 망명 의사를 철회했다. 현재까지 호주에 남아 있는 인원은 3명으로 전해졌다.

앞서 이란 대표팀 26명은 지난달 28일 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 발발하기 전 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵에 출전하기 위해 호주를 찾았다.

여자 아시안컵에 출전한 이란 여자축구대표팀 선수들. [사진 = 로이터 뉴스핌]

특히 선수들은 이달 2일 한국과 치른 조별리그 첫 경기에서 국가가 연주되는 동안 노래를 부르지 않고 침묵을 지키는 모습을 보였다. 이 행동은 곧바로 논란으로 이어졌다. 이란 국영 방송은 이를 두고 선수들을 '전시 반역자'라고 비난하며 강하게 비판했다.

이 사건 이후 국제 사회에서는 선수들의 안전을 우려하는 목소리가 커졌다. 일부 선수들이 실제로 호주 정부에 보호를 요청하면서 상황은 외교 문제로까지 확산됐다. 당시 도널드 트럼프 미국 대통령도 호주 정부에 이란 선수들의 망명을 받아들이는 방안을 검토해 달라고 촉구한 것으로 전해졌다.

호주 정부는 보호 요청을 한 선수들을 우선 안전한 장소로 이동시킨 뒤 면담을 진행했다. 이후 일부 인원에게 인도주의적 체류 비자를 발급했다. 해당 비자를 받으면 최대 12개월 동안 호주에 체류할 수 있으며, 이후 영주권 신청 절차를 진행할 수 있는 자격이 주어진다.

그러나 이러한 지원에도 불구하고 일부 선수와 스태프는 끝내 귀국을 선택했다.

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