코스콤, 2026년 연수 로드맵 확정…AI 교육 12회로 확대

전 직원 AI 리터러시·부서장급 AX 리더십 의무 교육 신설

영업직 대상 6주 '세일즈 아카데미'도 새로 운영





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 '2026년도 연수계획'을 확정하고 본격적인 인재 육성에 나선다고 16일 밝혔다.

올해 연수계획의 핵심 방향은 ▲AI 대응 역량 강화 ▲직급·직책별 성과창출 고도화 ▲전사 영업력 강화로 요약된다.

AI 교육 부문에서는 전 직원 대상 'AI 리터러시' 교육을 연간 12회로 확대한다. 부서장 및 팀장급을 대상으로 한 'AX(AI Experience) 리더십' 의무 교육도 신설해 조직 전반의 디지털 전환(DX)을 추진한다.

코스콤 본사. [사진=코스콤]

영업 역량 강화를 위해서는 전체 영업 직군 대상 6주 과정의 '세일즈 아카데미'를 새로 개설한다. 또 사내 강사 제도를 확대해 내부 지식 공유 체계를 구축하고, 3년 차 대리급 대상 '리부스팅 캠프'와 신입사원 온보딩 교육을 통해 주니어 인재의 성장을 지원한다. 4050 세대를 위한 라이프사이클 교육 및 퇴직 예정자 리스킬링 교육도 병행한다.

코스콤 관계자는 "올해 연수계획은 실무에 즉각 도움이 되는 학습과 구성원의 지속 가능한 성장에 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com