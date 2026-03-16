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조국혁신당 부산시당 "민주당, 정치개혁 약속 즉각 이행하라"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조국혁신당 부산지역 출마예정자들이 더불어민주당에 실질적인 정치개혁 입법을 촉구하는 공동 성명을 발표했다.

조국혁신당 출마예정자들은 16일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민주당은 기득권 야합을 중단하고, 2026 지방선거 정치개혁 약속을 즉각 이행하라"고 주장했다.

이날 정진백(기장군수), 박용찬(금정구청장), 변진웅(동구 기초의원), 김정식(동래구 기초의원), 이효성(연제구 기초의원), 손동호(강서구 기초의원), 배수현(사하구 기초의원), 편국자(부산시 광역의원) 출마예정자들이 함께 했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조국혁신당 부산지역 출마예정자들이 16일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당에 정치개혁 입법을 촉구하는 공동 성명을 발표하고 있다. 2026.03.16

이들은 "민심이 제대로 반영되는 정치생태계 복원을 위해 절박한 심정으로 자리에 섰다"며 "지방자치가 실시된 지 30년이 넘었으나, 지역 정치는 거대 양당의 공천권 아래 종속돼 있다"고 직격했다.

그러면서 "지난 지방 선거에서 부산의 기초의원 5명 중 1명이 '무투표 당선'이었다"며 "전체 기초의원 선거구 64곳 중에 76%인 49곳이 2인 선거구"고 설명했다.

이어 "부산진구는 국회의원 선거구가 2개임에도 기초의원 선거구는 무려 8개의 '2인 선거구'로 갈기갈기 쪼개져 있다"면서 "양당이 의석을 1대 1로 나눠 갖겠다는 노골적인 야합의 산물이며 유권자의 선택권을 원천 박탈하는 행위이며, 민주주의의 수치"라고 날 선 각을 세웠다.

또 "소선거구제로 치러진 시의원 선거 결과는 더 심각하다. 비례성의 원칙은 철저히 짓밟혔다"며 "국민의힘은 56%의 득표율로 지역구 42석 전부를 차지하고 비례대표 5석 중 3석을 얻어 부산시의회 의석의 95.7%를 차지했다. 56%의 득표가 95%의 권력으로 바뀌는 구조, 지금 부산 정치의 현실"이라고 쓴소리를 던졌다.

이들은 "불구하고 민주당은 국민이 요구한 선거제 개혁은 외면한 채, 자신들의 조직 강화에만 몰두하는 '지구당 부활'을 개혁이라 우기며 내란 정당과 손을 잡으려 하고 있다"고 주장했다.

이들은 더불어민주당과 국회에 ▲기초의원 2인 선거구 및 광역의원 소선거구제 폐지, 3~5인 중대선거구제 즉각 도입▲자치단체장 결선투표제 도입을 통한 민주적 정당성 확보▲지방의회 비례대표 의석 30% 이상 확대▲'지구당 부활' 야합 중단 및 3월 내 5대 정치개혁 법안 처리 등을 촉구했다.

ndh4000@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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