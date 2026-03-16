용인특례시의회, 제301회 임시회 개회…14건 안건 심의 예정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회는 16일 본회의장에서 제301회 임시회 개회식과 제1차 본회의를 개최했다고 밝혔다.

16일 용인특례시의회는 본회의장에서 제301회 임시회를 개회했다.[사진=용인시]

유진선 의장은 개회사에서 "최근 의원들이 다양한 정책토론회를 통해 지역 현안 해결과 미래 방향을 모색하는 의미 있는 시간을 가졌다"고 평가하며 "정책토론회가 정책 형성의 플랫폼으로 자리 잡고 이러한 과정이 입법으로 이어질 때 시민의 신뢰와 참여를 이끌어낼 수 있을 것"이라고 강조했다.

의장은 이어 "3월은 주요 사업들이 본격적으로 시작되는 시기인 만큼 이번 임시회가 의회와 집행부 간 소통과 협치를 통해 민생을 위한 공동의 목표를 확인하는 계기가 되길 바란다"며 "의원들은 역점 사업에 세심한 관심을 기울이고 집행부 역시 철저한 점검과 준비로 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.

또한 "국제 정세 등으로 어려운 상황이 이어지고 있지만 의회와 32명의 의원은 시민 가까이에서 110만 용인시민의 든든한 조력자가 되고 따뜻한 소식을 전하는 봄의 전령사가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.

이번 임시회는 16일부터 20일까지 5일간 개최되며 조례안 7건, 동의안 2건, 공유재산 관리계획안 3건, 의견제시 1건, 보고 1건 등 총 14건의 안건을 처리할 예정이다.

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