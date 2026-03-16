담양군, 호우 피해 복구에 1230억 투입... '항구적 안전 담양' 조성

재난지원금 59억 지급·공공시설 복구 95% 집중

[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 담양군이 지난해 기록적인 집중호우로 인한 피해를 복구하기 위해 확보한 1230억 원 규모의 예산 운용 내역을 공개했다.

16일 담양군에 따르면 주민과의 대화를 통해 복구 사업 진행 상황과 지원금 지급 현황을 투명하게 설명하며 신뢰 확보에 나섰다.

담양군은 지난해 7월 16일부터 20일까지 이어진 폭우로 특별재난지역으로 지정됐다. 중앙합동조사 결과 피해 규모는 총 409억 원(공공시설 222억 원, 사유시설 186억 원)으로 집계됐으며 이에 따라 정부 지원 등을 포함해 복구비 1230억 원을 최종 확보했다.

사유시설 재난지원금·위로금 지급 현황. [사진=담양군] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

군은 이번 복구를 단순한 원상 복원이 아닌 기후위기에 대비한 '항구적 안전 인프라' 구축 단계로 설정했다. 확보된 예산 중 95%인 1167억 원은 도로·하천·교량 등 공공시설 복구에 투입되며, 재난에 강한 구조로 설계를 강화하고 있다.

사유시설 대상 재난지원금과 위로금은 총 63억 원으로, 정부 기준에 따른 검증 절차를 거쳐 59억 원이 이미 3425세대에 지급됐다. 주요 지원 항목은 ▲위로금 21억 원▲농작물 침수 12억 원▲농경지 유실·매몰 9억 원▲주택 침수 8억 2천만 원▲농림시설 침수 5억 8천만 원▲소상공인 1억 8천만 원 등이다.

군은 주택 침수 피해자에게 가전·가재도구 교체 지원 명목으로 350만 원, 소상공인에게는 생계안정비 500만 원을 추가 지급했다. 농·임업 분야 역시 피해 규모에 따라 차등 위로금을 부여했다. 모든 지원금은 국가재난관리시스템(NDMS)을 통한 자동 산출로 공정하게 집행됐다고 밝혔다.

현재 복구 대상 238개 사업장 중 88곳이 완료됐으며 나머지 150곳은 공사 중 또는 발주 단계에 있다. 군은 장마철 이전 주요 공정을 마무리해 2차 피해를 예방할 계획이다.

담양군 관계자는 "1230억 원의 예산은 군민의 일상 회복과 미래 재해 예방 기반을 세우는 데 쓰이고 있다"며 "군민이 안심할 수 있는 안전 도시 담양을 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

복구 현황 및 개별 문의는 담양군청 재난안전과에서 안내받을 수 있다.

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