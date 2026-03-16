전북자치도, 중동 정세 대응 비상경제대응TF 가동

시군 부단체장 회의 개최…지역경제 영향 점검

물가·석유·수출·소상공인 4대 분야 대응 강화



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 중동 정세 불안에 따른 지역경제 피해 확산을 막기 위해 비상경제 대응체계를 가동한다.

전북자치도는 중동 정세 변화에 대응하기 위해 '비상경제대응TF'를 본격 가동하고 도·시군 합동 대응체계를 강화한다고 16일 밝혔다.

전북자치도가 중동 정세 대응해 시군 비상경제대응체계를 가동했다[사진=전북자치도] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

도는 이날 중동 상황과 관련해 시군 부단체장 회의를 열고 국제 정세 변화가 지역경제에 미칠 파급 영향과 분야별 대응 방안을 점검했다.

회의에서는 생활물가 불안 요인을 비롯해 수출기업과 소상공인이 현장에서 겪을 수 있는 애로사항과 피해 가능성을 중심으로 대응 방향을 논의했다. 특히 민생물가, 석유가격, 수출기업, 소상공인 등 4대 분야 대응 상황을 공유하고 현장에서 실행 가능한 대책 마련에 의견을 모았다.

도는 석유가격 안정을 위해 지역 주유업계의 가격 안정 노력에 협조를 요청하고 가짜석유 등 불법 유통행위에 대한 지도·단속을 강화하도록 시군에 전달했다.

또 수출기업과 소상공인의 경영 부담 완화를 위해 중소기업과 소상공인을 대상으로 한 금융지원 정책 홍보와 시군 차원의 지원 방안 마련도 추진하기로 했다.

아울러 생필품 가격 조사와 가격표시제 점검, 불공정 상행위 단속 등 민생물가 안정 관리에도 적극 나설 계획이다.

도는 앞으로도 중동 상황을 면밀히 모니터링하며 도민 생활과 지역경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 비상경제 대응체계를 지속 운영할 방침이다.

김종훈 전북자치도 경제부지사는 "중동 지역 긴장 고조에 따른 국제유가 상승은 민생물가와 지역경제에 부담으로 작용할 수 있다"며 "도민 생활과 지역경제 피해를 최소화할 수 있도록 시군, 유관기관과 함께 비상경제 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다.

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