아이들 '창의' 성장공간…문체부, '꿈의 스튜디오' 전국 20곳 문 연다

거점기관 공모…시각예술 기반 아동·청소년 창작 교육 정규사업 본격화

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 아동·청소년 시각예술 교육 사업 '꿈의 스튜디오'를 정규사업으로 전환하고, 전국 20개 거점기관 공모에 나섰다. 공모는 16일부터 4월 15일까지 이나라도움을 통해 온라인으로 접수한다.

[사진= 뉴스핌 DB]

'꿈의 스튜디오'는 기존의 꿈의 오케스트라·무용단·극단에 이어 시각예술 분야를 중심으로 새롭게 도입된 '꿈의 예술단' 신규사업이다. 1년간의 시범운영 성과를 바탕으로 올해부터 정규사업으로 전환돼 전국으로 확산한다. 예술인의 작업실이나 전문 스튜디오를 거점으로 운영되며, 회화·조각·영상·인공지능(AI)까지 다양한 매체를 아우르는 시각예술 교육을 지원한다. 아이들이 단순한 학습자가 아니라 스스로 세상을 해석하고 표현하는 '작가'로 성장시키는 것이 목표다.

공모 대상은 지역 내 중장기 운영 역량을 갖춘 문화재단, 문화기반시설 등 공공기관 및 법인·단체다. 신청 기관은 시각예술 전용 공간(작업실·스튜디오 등)을 확보해야 하며, 민간 예술인 작업실과 연계한 운영도 허용된다. 선정 기관에는 1~3년 차 동안 기관당 연 1억 원의 국고가 지원되고, 4~5년 차에는 최대 5000만 원까지 연속 지원된다. 6년 차 이후에는 지자체가 자립 운영할 수 있도록 성장 관리 체계도 함께 지원할 방침이다.

올해는 '꿈의 스튜디오'와 함께 '꿈의 예술단 플러스' 시범사업도 병행 운영된다. 꿈의 오케스트라를 중심으로 국악·합창 등 신규 음악 분야를 더하고, 기존 아동·청소년 중심의 참여 대상을 영유아와 가족까지 확대한다. 오케스트라와 결합한 융·복합 프로그램을 운영할 기관 10개소를 26일부터 4월 23일까지 공모하며, 선정 기관에는 기관별 1억 원 내외의 사업비가 지원된다. '꿈의 스튜디오' 공모 관련 온라인 설명회는 25일 오후 2시에 열린다.

이정미 문체부 문화정책관은 "아동·청소년들이 일상에서 수준 높은 예술을 경험하고 창의적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"며 "지역 어디에서나 양질의 예술교육을 접할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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