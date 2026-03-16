전주시설공단, '스마트 쉼 아카데미' 참가자 모집…29일까지

미취학 아동 대상 디지털 과의존 예방 교육

4월 7일부터 7월 1일까지 12회 과정 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시설공단은 미취학 아동을 대상으로 디지털 과의존 예방과 건강한 습관 형성을 위한 '스마트 쉼 아카데미' 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

공단에 따르면 신청 접수는 이날부터 29일까지 13일간 QR코드를 통한 온라인 방식으로 진행된다.

스마트 쉼 아카데미 홍보 포스터[사진=전주시설공단] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

모집 대상은 전주시 또는 완주군에 거주하는 미취학 아동이며 사회적 약자와 다자녀 가정을 우선 선발한다. 신청자가 모집 정원을 초과할 경우 추첨을 통해 최종 참가자를 선정하며 결과는 다음 달 1일 개별 안내할 예정이다.

올해 교육은 상·하반기로 나눠 총 두 차례 운영된다. 지난해 처음 교육 과정을 운영한 결과 참여 가정의 만족도가 높아 프로그램을 확대했다.

상반기 교육은 4월 7일부터 7월 1일까지 약 3개월 동안 주 1회 1시간씩 총 12회 과정으로 진행된다.

스마트 쉼 아카데미는 스마트기기 사용을 잠시 멈추고 건강한 디지털 습관을 형성하도록 돕는 체험형 교육 프로그램이다.

전주시설공단 라온체육센터와 서신도서관 등에서 풋살, 생존수영, 도서관·승마장 견학, 에코 플로깅 등 다양한 실내외 활동이 진행된다.

또 전북스마트쉼센터와 전주시 도서관평생학습본부, ㈜엘케이빌더, 캥거루언어발달센터 등 여러 기관이 협력해 프로그램을 운영한다.

이연상 전주시설공단 이사장은 "스마트기기 사용이 일상화된 시대에 아이들이 스스로 쉼의 가치를 느끼고 건강한 디지털 습관을 형성할 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 지역 아동들이 건강하게 성장할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com