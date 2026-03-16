안산시 '호주 해외시장 개척단' 참가기업 모집

이민근 시장 "기업들이 현지 시장을 개척하고 글로벌 경쟁력을 높이길 기대"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 관내 중소기업의 해외시장 진출을 지원하기 위해 '안산시 호주 해외시장개척단' 참가기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시는 당초 중동 지역으로 해외시장개척단을 파견할 계획이었으나 최근 중동 정세가 불안해짐에 따라 참가기업의 안전을 고려, 파견 지역을 호주로 변경하게 됐다.

호주 해외시장개척단은 오는 5월 17일부터 23일까지 시드니와 멜버른을 방문할 계획이다. 현지 바이어와 1대1 비즈니스 상담을 진행하고 시장 개척 활동을 펼칠 예정이다.

시는 총 9개 기업을 선정해 파견할 계획이다. 선정된 기업에는 ▲상담장 임차료▲통역▲시장성 조사 및 바이어 발굴▲사전 샘플 발송비▲항공료 50%(최대 100만 원) 등을 지원한다.

모집 대상은 안산시 관내에 본사나 공장이 있는 중소기업이면서 전년도 수출실적이 2천만 달러 이하인 기업이다. 시는 시장성 평가를 우선으로 하되, 60점 이상 기업 가운데 여성기업을 25% 선정할 방침이다.

다만, 지방세 체납업체나 최근 3년간 사업 선정 후 포기한 업체, 단순 유통회사 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청을 원하는 기업은 이달 27일까지 안산시청 누리집 '고시공고'란에서 참가신청서 등 관련 서류를 내려받아 작성해 제출하면 된다. 경기도경제과학진흥원 서부거점센터로 방문 또는 이메일·우편으로 신청하면 된다.

이민근 안산시장은 "호주는 안정적인 경제 기반과 높은 소비력을 갖춘 시장"이라며 "이번 해외시장개척단을 통해 관내 기업들이 현지 시장을 개척하고 글로벌 경쟁력을 높이길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com