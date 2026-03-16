영암군, 왕인문화축제 홍보 'SNS 숏폼 공모전' 개최

내달 12일까지 접수…총상금 500만원

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 내달 12일까지 '2026 영암왕인문화축제'를 주제로 한 SNS 숏폼 영상 공모전을 연다.

16일 영암군에 따르면 축제의 매력을 짧은 영상으로 창의적으로 알릴 수 있는 콘텐츠를 발굴하기 위한 행사다.

영암왕인문화축제 숏폼 공모전 포스터. [사진=영암군] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

공모 주제는 '영암왕인문화축제, 내 마음속의 저장!'으로 국내 거주 내·외국인 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다.

생성형 인공지능(AI)을 활용하지 않고 직접 촬영·제작한 20~60초 분량의 영상 1편을 제작해 인스타그램 릴스나 유튜브 숏츠 등 본인 공개 SNS 계정에 게시하면 된다.

이후 네이버폼을 통해 참가신청서를 제출해야 하며 모든 영상은 축제를 재미있고 참신하게 표현한 창작물이어야 한다.

영암군은 1차 정량평가와 2차 전문가 심사를 거쳐 4월 말께 대상 1명, 최우수상 1명, 우수상 2명, 장려상 5명 등 총 9명을 선정해 총 500만원의 상금을 수여할 예정이다.

공모전 관련 세부 내용은 영암군청 홈페이지 '고시공고' 게시판에서 확인할 수 있으며 문의는 군청 홍보전략실 미디어팀으로 하면 된다.

ej7648@newspim.com