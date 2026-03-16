[EPL] 히샤를리송 천금의 동점골... 토트넘, 리버풀과 비겨 6연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강등 위기에 몰린 토트넘 홋스퍼가 리버풀 원정에서 히샤를리송의 극적인 동점골로 연패를 끊고 값진 승점 1점을 챙겼다.

토트넘은 16일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30라운드에서 리버풀과 1-1 무승부를 기록했다. 공식전 6연패에 빠져 있던 토트넘은 구단 역사상 최다 연패 기록을 7경기까지 늘리는 참사는 피했고 이고르 투도르 임시 감독 체제에서 처음으로 승점을 따냈다.

이날 토트넘은 징계와 부상 여파 속에 사실상 '풀백 4명'을 동시에 선발로 내세운 3-4-2-1 포메이션으로 경기에 나섰다. 토마스 프랭크 감독 경질 이후 소방수로 지휘봉을 잡은 투도르 감독 아래 토트넘은 줄부상으로 골키퍼와 유스 자원까지 포함해 벤치에 7명만 앉힐 정도로 얇은 스쿼드를 드러냈다. 리버풀은 도미닉 소보슬라이, 플로리안 비르츠, 리오 은구모하, 알렉시스 맥알리스터, 라이언 그라번베르흐, 버질 반 다이크 등이 나선 4-2-3-1로 맞섰다.

[리버풀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=히샤를리송이 16일(한국시간) EPL 30라운드에서 리버풀과의 원정 경기에서 동점골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.3.16 psoq1337@newspim.com

선제골은 리버풀이 뽑아냈다. 전반 18분 소보슬라이가 아크 왼쪽 부근에서 얻은 프리킥을 강력한 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다. 굴리엘모 비카리오의 손에 한 차례 스친 공이 그대로 골문 안으로 들어가면서 리버풀이 1-0 리드를 잡았다. 전반 36분에는 코디 각포의 슈팅이 비카리오 손끝을 거쳐 골대를 강타하는 등 리버풀이 추가골 기회를 놓쳤다.

토트넘은 전반 44분 히샤를리송의 골문 앞 헤더가 옆으로 살짝 빗나갔고 전반 추가시간 코너킥 상황에서 나온 또 한 번의 헤더는 알리송의 선방에 막혔다. 후반 10분에는 히샤를리송이 반 다이크와 몸싸움을 이겨낸 뒤 박스 안에서 위협적인 슈팅을 날렸지만 이 역시 알리송이 몸을 날려 쳐냈다.

한 골 차 승부가 이어지던 후반 막판 리버풀이 도망가지 못한 대가를 치렀다. 후반 90분 교체 투입된 랑달 콜로 무아니가 후방에서 길게 넘어온 볼을 잡아 박스 안까지 파고들었고 문전으로 침투한 히샤를리송에게 내준 공을 히샤를리송이 침착하게 오른발 슈팅으로 마무리해 1-1 동점골을 완성했다. 리그에서만 다섯 번째 안필드 득점을 기록한 히샤를리송의 '극장골' 한 방으로 토트넘은 구단 역사상 최악의 연패 행진을 끊어냈다.

[리버풀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=히샤를리송이 16일(한국시간) EPL 30라운드에서 리버풀과의 원정 경기에서 동점골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.3.16 psoq1337@newspim.com



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토트넘은 후반 추가시간 리버풀의 역습에서 위고 에키티케의 결정적 슈팅을 라두 드라구신이 몸을 날려 막아내며 끝까지 승점을 지켰다. 경기 종료 휘슬과 함께 안필드는 리버풀 팬들의 야유로 가득 찼지만 토트넘 선수들과 벤치는 마치 승리와도 같은 무승부를 자축했다.

이번 무승부로 토트넘은 승점 30(7승 9무 14패)을 기록, 리그 16위를 유지하며 강등권 바로 위에서 간신히 숨을 고르게 됐다. 17위 노팅엄 포레스트와 18위 웨스트햄 유나이티드가 나란히 승점 29로 추격하고 있어 승점 차는 불과 1점에 불과해 여전히 방심할 수 없는 위치다.

당장 토트넘은 주중 치러질 아틀레티코 마드리드와의 챔피언스리그 16강 2차전보다는 22일(한국시간) 홈에서 열리는 17위 노팅엄과의 '승점 6점짜리' 맞대결에 사활을 걸어야 하는 상황이다.

psoq1337@newspim.com