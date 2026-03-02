[EPL] 맨유 7경기 연속 무패 질주... 토트넘 10경기 연속 무승 '수렁'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 유나이티드는 웃고 토트넘 홋스퍼는 울었다. 마이클 캐릭 체제의 맨유는 7경기 연속 무패 질주를 이어가며 상위권으로 치고 올라간 반면, 토트넘은 10경기 연속 무승에 빠지며 강등 위기에 처했다.

맨유는 1일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 28라운드에서 크리스털 팰리스를 2-1로 꺾었다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이고르 투도르 맨체스터 유나이티드 감독이 1일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 28라운드 크리스탈 팰리스를 꺾고 승리를 자축하고 있다. 2026.3.1 psoq1337@newspim.com

전반 4분 막상스 라크루아에게 선제골을 내주며 끌려간 맨유는 후반 초반 기회를 잡았다. 마테우스 쿠냐가 박스 안으로 침투하는 과정에서 라크루아와 충돌해 비디오 판독(VAR) 끝에 페널티킥과 퇴장이 동시에 선언됐다. 키커로 나선 브루누 페르난데스가 침착하게 동점골을 넣었고, 수적 우위를 잡은 맨유는 곧바로 압박 강도를 높였다. 후반 20분 오른쪽에서 올라온 크로스를 벤야민 셰슈코가 헤더로 결승골로 연결하며 경기를 뒤집었다.

맨유는 최근 리그 7경기에서 6승 1무로 패배를 잊은 채 승점 51(14승 9무 5패)을 만들며 3위로 도약했다. 승점은 애스턴 빌라와 같지만 골 득실에서 앞섰다.

반면 토트넘은 추락을 멈추지 못했다. 토트넘은 같은 날 영국 런던 크레이븐 코티지에서 열린 28라운드 원정 경기에서 풀럼에 1-2로 패했다. 전반에만 두 골을 내주며 끌려간 토트넘은 후반 21분 아치 그레이의 크로스를 히샤를리송이 헤더로 추격골을 마무리해 영패를 면했다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=마이클 캐릭 이 1일(한국시간) 2025-2026시즌 EPL 28라운드 풀럼전에서 패한 뒤 쓸쓸하게 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.3.1 psoq1337@newspim.com

토트넘은 리그 10경기 연속 무승에 빠졌다. 승점 29(7승 8무 13패)에 머물며 20개 팀 중 16위. 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드(승점 25)와 격차는 승점 4에 불과하다. 지난해 여름 손흥민이 로스앤젤레스 FC로 떠난 뒤 하락세를 걷던 토트넘은 지난달 성적 부진의 책임을 물어 토마스 프랑크 감독을 경질하고 이고르 투도르 임시 감독을 선임했지만, 투도르 체제에서도 리그 2연패를 당했다.

경기 후 투도르 감독은 "모든 면에서 우리보다 나았던 풀럼에 완패했다"며 패배를 인정하면서도 "홈팀 심판"이라며 판정에 강한 불만을 드러냈다.

