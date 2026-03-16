김병내 광주 남구청장, 3선 도전장…"통합시대, 중심도시 도약"

광역교통·첨단산업·청년정책 '미래 비전' 제시

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김병내 광주 남구청장 예비후보가 3선 도전을 위한 출마를 공식 선언했다.

김 예비후보는 16일 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 "광주·전남 통합시대를 앞두고 남구를 대한민국 남부권의 경제·문화·교육 중심도시로 도약시키겠다"고 말했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김병내 광주 남구청장(직무정지)이 16일 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 개최하고 있다. 2026.03.16 bless4ya@newspim.com

그는 "지금 우리는 광주와 전남이 하나가 되는 역사적 전환점에 서 있다"며 "이 거대한 변화는 남구가 대한민국 남부권의 새로운 중심 도시로 도약할 수 있는 절호의 기회"라고 강조했다.

이어 "이러한 대전환의 시기에는 실험이 아니라 검증된 경험과 실행력을 갖춘 리더십이 필요하다"며 "기회를 만들고 희망을 현실로 바꿀 수 있는 사람이 필요하다"고 밝혔다.

김 예비후보는 지난 8년 동안 남구가 눈에 띄는 변화를 이뤘다고 자평했다. 그는 "백운광장 하수관로 정비를 통해 상습 침수 문제를 해결하고 4년 연속 가장 안전한 도시, 5년 연속 민원서비스 전국 1위, 7년 연속 공약이행 평가 최우수(SA) 등 전국적으로도 보기 드문 성과를 만들어냈다"고 밝혔다.

또한 "도시재생 뉴딜사업과 생활형 SOC 복합화 사업을 통해 구도심을 포함한 남구 전역의 생활 인프라를 크게 확충하고 있다"며 "이러한 변화는 남구 공직자들과 21만 남구민이 함께 만들어낸 값진 성과"라고 강조했다.

남구 발전 5대 미래 비전으로 ▲초연결 융복합 허브 도시 육성▲첨단산업 기반 자족형 경제도시▲청년이 찾고 머무는 도시▲역사와 생태가 살아있는 체류형 관광도시▲도시재생과 생활형 SOC복합화 사업 완성 등을 제시했다.

김 예비후보는 "검증된 경험과 확실한 실행력으로 남구 발전의 흐름을 멈추지 않고 완성하겠다"면서 "21만 남구민과 함께 남구의 새로운 역사를 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 김 예비후보는 오는 17일 오전 9시부터 오후 6시까지 '선거사무소 개소식'을 개최할 예정이다.

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