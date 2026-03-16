국힘 경기도당 공관위, 시장·군수 공천 접수자 면접심사

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 경기도당 당사에서 16일 오전 10시부터 시장군수 공천 접수자를 대상으로 면접심사에 들어갔다.

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 청사 입구. 2026.03.16 observer0021@newspim.com

공관위 면접심사는 16일 오전 10시 의정부시, 광명시, 양주시장 공천접수자 5명을 상대로 시작됐고 오는 17일 오후 4시50분까지 모두 55명을 상대로 면접심사를 하게 된다.

공관위는 공천 접수자들은 상대로 면접심사를 거쳐 단수추천을 하거나 경선을 하게될 경우 당 소속 현직 자치단체장이 있는 기초자치단체의 경우 중앙당 토너먼트 방식으로 당 소속 현직 기초자치단체장이 없는 다수인원 지원의 경우 결선 경선방식으로 공천 추천인 결정할 예정이다.

또 면접은 공천접수자들이 각자 준비한 3분 스피치 후 공관위원들의 질의응답으로 정책, 조직 등 후보자 적합도를 꼼꼼하게 평가하는것으로 전해졌다.

면접심사 첫날인 16일은 의정부시, 광명시, 양주시, 동두천시, 과천시, 의왕시, 구리시, 오산시, 군포시, 하남시, 여주시, 이천시 등 12개 시의 28명을 상대로 진행된다.

이튿날인 17일에는 안성시, 포천시, 양평군, 광주시, 연천군, 가평군 등 6개시 27명을 심사할 예정이다.

경기도당 공관위는 "심사가 완료되면 결과를 신속히 발표할 예정"이라고 밝혔다.

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