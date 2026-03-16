평택시 '평택협치시민학교' 개강…전남대 박구용 교수 초청 강연

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 '2026 평택협치시민학교' 개강식과 함께 전남대 박구용 교수를 초청해 현대 사회의 단절과 협치 본질을 탐색하는 강연회를 개최했다.
16일 시에 따르면 '2026 평택협치시민학교' 개강식과 제1강연회를 가졌다고 밝혔다.
평택시 자치행정협치과 주관으로 운영되는 이번 시민학교는 시민들이 지식을 주고받는 데 그치지 않고 함께 판단하고 책임지는 '협치 주체'로 성장하도록 설계됐다.
특히 단방향 강의 대신 '서클 대화'와 '숙의' 과정을 도입해 모든 참가자가 동등한 발언권을 갖도록 구성됐다.
첫 강의는 전남대학교 철학과 박구용 교수를 초청해 '우리는 어떤 시대에 살고 있는가? '공공성과 친밀성'을 주제로 진행했다.
이날 박 교수는 인류 문명의 동력을 '없는 것을 상상하는 능력'으로 규정하며 논의를 시작, 언어와 논리가 지배하는 현대 사회에서 잃어버린 '감각적 경험'과 '상상력'의 가치를 강조했다.
박 교수는 "현대 도시인의 심리적 고립과 '싸늘한 친절'로 상징되는 관계 단절"을 지적하며 "복잡한 도시 환경과 감각 경험 부족이 타인과의 깊은 관계를 방해하고 민주주의 위기로 이어진다"고 진단했다.
그러면서 대안으로 '생태적 협치'를 제시했다. 박 교수는 협치를 "다양한 이해관계자들이 충분히 토론하고 숙의하는 과정 그 자체"로 정의하며, 인간 중심 사고를 넘어 비인간 존재의 입장까지 포용하는 민주주의를 제시했다.
평택협치시민학교는 13일부터 27일까지 매주 월·금요일 오후 7시~10시 총 5강으로 운영된다.
다음 제2강은 16일(월) 고려대 국문학과 신지영 교수를 초청해 '민주시민을 만드는 언어 감수성'을 주제로 소통과 민주주의 관계를 다룰 예정이다.
시 관계자는 "이번 시민학교를 통해 시민들이 현대 사회 갈등을 이해하고 숙의를 통해 해법을 찾아가는 협치 역량을 강화하기를 기대한다"고 밝혔다.
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