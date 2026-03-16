전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

"광역의회 17곳 중 경기도의회 본회의·상임위 출석률 꼴찌"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

1분만 있어도 출석 인정…90% 넘는 출석률 '허수' 지적
경실련 "지방회의 출석 공개 조례 개정 서둘러야"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 전국 17개 광역의회 가운데 경기도의회의 본회의와 상임위원회 출석률이 가장 낮은 것으로 조사됐다. 시민단체는 오는 '6·3 지방선거'에서 의원의 성실성을 반영한 공천이 이뤄져야 한다고 강조했다. 

16일 경제정의실천시민연합(경실련)이 발표한 '전국 17개 광역의회 의원 출석률 실태 조사 결과'에 따르면, 본회의 출석률이 가장 낮은 광역의회는 경기도의회(92.10%)였다. 이어 충청남도의회(95.71%), 경상북도의회(95.86%) 순으로 낮았다. 이번 조사는 2022년 7월 1일부터 2025년 12월 31일까지 17개 광역의회 재적의원 868명을 대상으로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 16일 오전 경제정의실천시민연합이 '전국 17개 광역의회 의원 출석률 실태 조사 결과 발표' 기자회견을 진행 중이다. 2026.03.16 calebcao@newspim.com

경실련은 각 광역의회에 정보공개청구를 통해 공개받은 자료를 활용했다. 경실련은 제출받은 자료에도 허수가 있다고 지적했다. 경실련은 본회의나 상임위원회에 1분만 머물러도 모두 출석으로 인정됐다고 꼬집었다.

하상응 경실련 정책개혁위원장은 "높은 출석률을 못 믿겠다"면서 "회의 동영상을 보면 없거나 회의록에도 출석했다는 의원의 발언 횟수가 전혀 없는 경우를 발견할 수 있었다"고 설명했다.

경실련은 본회의 출석률이 90% 미만인 의원 명단도 공개했다. 서울특별시의회 이원형 더불어민주당 시의원(58.33%), 인천광역시 신충식 무소속 시의원(83.51%), 경기도의회 곽미숙 국민의힘 의원(57.32%), 강원도의회 최재민 국민의힘 의원(89.47%), 충청북도의회 이옥규 국민의힘 의원(89.06%), 충청남도의회 김석곤 국민의힘 의원(82.27%), 전라북도의회 오은미 진보당 의원(89.96%), 경상북도의회 남진복 국민의힘 의원(85.29%, 경상남도의회 류경완 민주당 의원(84.16%) 등이다. 경실련은 상임위원회 출석률이 낮은 의원 명단도 공개했다.

서휘원 경실련 정치입법팀장은 "출결을 지방의회가 투명하게 공개하고 있지 않고 있으며 (출결)미공개 지역은 정보공개청구를 해야 했다"며 "지방회의의 출석 현황을 홈페이지에 공개하는 조례 개정 서둘러야 한다"고 강조했다.

이어 "공천 심사에 조례 발의나 출석률, 해외 출장 병행해서 의정활동 성실성 공천 심사에 반영해야 한다"고 덧붙였다.

calebcao@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동