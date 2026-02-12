경실련 "김경 가족회사, SH에 주택 팔아 85억 이익"

"서울시의원 매입임대 전수조사" 요구

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 강선우 무소속 국회의원에게 1억원을 건넨 혐의로 구속영장이 청구된 김경 전 서울시의원이 서울도시주택공사(SH)에 주택 매입 물량을 늘리라고 압박하고 가족 회사 주택을 SH에 매각해 85억원 이득을 봤다는 주장이 나왔다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 12일 서울 종로구 경실련 강당에서 김 전 시의원 가족회사가 SH에 매각한 오피스텔 2동과 서울시의회 회의록을 조사한 결과를 발표했다.

김경 서울시의회 의원. [사진=뉴스핌DB]

경실련은 제11대 서울시의회 회의록(2022.07~2025.12)을 전수조사했다며 "김 전 시의원 가족회사는 오피스텔 2동을 매각하고 개발이익이 85억 원을 얻은 것으로 추정됐고 김 전 시의원뿐만 아니라 서울시의원 다수가 매입임대 확대를 위한 발언을 해온 사실을 파악했다"고 주장했다.

부동산 등기부등본 등을 보면 해당 회사가 서울 강동구 매입임대주택 A를 지을 때 토지비와 건축비로 약 101억이 든 것으로 추정된다. SH는 이 오피스텔을 147억에 매입했다고 한다. 매입임대주택 B는 토지비와 건축비로 약 94억이 들었다. SH는 이 오피스텔을 133억원에 매입한 것으로 전해진다. 경실련이 이에 따라 추정한 개발 이익은 각각 46억, 39억이다.

경실련은 김 전 시의원이 시의회 도시계획균형위원회 위원으로 활동하던 2020년 7월∼2022년 6월 "(매입임대주택을) LH는 약 1300가구를 공급해줬는데 SH는 왜 200가구밖에 공급을 못 해줬나요", "매입 임대 가격을 높여야 할 것 같다, 이런 생각을 하고 있어요" 등의 발언으로 매입임대주택 공급과 매입 가격 인상을 압박했다고 주장했다.

경실련이 열거한 매입임대 가격 상향 및 주택매입 촉구 발언을 한 시의원들은 더불어민주당 박승진·강동길·임종국·임만균, 국민의힘 고광민·박석·민병주 의원 등 7명이다. 그러나 이들이 김 전 시의원처럼 가족회사를 통해 주택을 매도했거나 관련 이익을 취했다는 증거는 없다.

경실련은 "시의회와 각 정당은 서울시의원과 매입임대사업 이해관계 여부 전수조사하고 이해관계 발견 시 지방선거 공천 배제하라"며 "이재명 대통령과 오세훈 서울시장은 매입임대주택 사업 전면재검토하고 공공주택 직접 지어 공급하라"고 요구했다.

