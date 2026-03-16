장수군, 청소년활동포인트제 첫 시행…참여 청소년 모집

지역 활동 참여 시 포인트 적립

장수사랑상품권 교환 보상 제도

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 올해 처음 청소년들의 다양한 활동 참여와 건강한 여가 문화 조성을 위해 '청소년활동포인트제'를 시행한다.

장수군은 오는 20일까지 '장수군 청소년활동포인트제' 참여 청소년을 모집한다고 16일 밝혔다.

청소년활동포인트제 홍보 포스터[사진=장수군] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

청소년활동포인트제는 청소년이 지역 내 다양한 활동에 참여하면 포인트를 적립하고 일정 기준 이상 누적 시 장수사랑상품권으로 교환할 수 있는 참여 보상형 제도다.

이번 사업은 지난해 장수군 청소년을 대상으로 열린 청소년정책제안대회에서 제안된 '청소년활동포인트카드' 아이디어를 반영해 추진된 것으로 청소년 의견이 실제 정책에 반영됐다는 점에서 의미가 있다.

참여 대상은 장수군에 주소를 둔 13~18세 청소년(2008년 1월 1일~2013년 12월 31일 출생)이며 1차 신청은 3월 20일까지 진행된다.

참여 청소년은 △장수군 관광지 방문 △군 주관 행사 및 프로그램 참여 △군립·작은도서관 도서 대출 △청소년 정책 아이디어 제안 △장수군 공식 SNS 팔로우 및 홍보 게시물 공유 등 다양한 활동에 참여해 포인트를 적립할 수 있다.

적립 포인트는 3만 포인트 이상부터 장수사랑상품권으로 교환할 수 있으며 연간 최대 3회까지 분할 지급된다. 지급 기준은 △1회 3만~5만 원 △2회 최대 6만 원 △3회 최대 10만 원 범위 내에서 지급된다.

최훈식 군수는 "청소년활동포인트제를 통해 청소년들이 다양한 활동에 참여하며 지역사회에 대한 관심을 높이고 건강하게 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청소년 정책과 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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