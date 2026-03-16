DB Inc., 'AI 에이전트' 기반 업무혁신… 오픈이노베이션 6기 모집

서울창업허브와 손잡고 'Dream Big DB × Seoul Startup 오픈이노베이션' 추진

전 계열사 AX 전환 박차

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = DB Inc.가 서울창업허브와 함께 'Dream Big DB × Seoul Startup Open Innovation' 6기 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다.

이번 프로그램은 DB그룹 계열사와 스타트업 간 협업을 통해 기술 검증(PoC)을 진행하고, 성과 우수 기업의 본사업 연계를 지원하는 오픈이노베이션 프로그램이다.

DB Inc.와 서울창업허브는 2021년부터 협력해 스타트업과 DB그룹 계열사 간 기술 검증과 사업 연계를 지원해 왔다. 이를 통해 다양한 분야 스타트업이 그룹 계열사와 협업하며 사업화 기회를 확대해 왔다.

올해 프로그램은 'AI 에이전트(Agent) 기반 업무혁신'을 핵심 방향으로 설정했다. DB그룹은 보험, 금융, 제조, IT 서비스 등 주요 사업 영역에서 AX(AI 전환)를 추진하고 AI 기반 업무 혁신을 확대할 계획이다.

모집 분야는 △보험(AI 기반 영업 지원, 음성 분석 기반 상담 지원, 고객 경험 혁신) △금융(AI 기반 초개인화 및 고객 경험 혁신) △제조(ML·DL 기반 제조 데이터 분석, Fab 운영 최적화) △AI·IT(IT 운영·개발 생산성 향상, 온톨로지 등 AI 기술 활용, Agentic AI 오케스트레이션) 등이다. 이 외에도 DB그룹의 AI 기반 업무 혁신에 기여할 수 있는 기술과 서비스를 보유한 스타트업이면 지원 가능하다.

지원 접수는 3월 16일부터 4월 3일까지 진행된다. 서류 심사와 대면 심사(Meet-up)를 거쳐 최종 선정된 기업은 DB그룹 계열사와 공동으로 기술 검증(PoC)을 수행하게 된다. 성과 우수 기업에는 본사업 연계와 투자 검토 기회도 제공될 예정이다.

신청은 스타트업플러스 홈페이지를 통해 할 수 있다.

DB Inc. AX추진실장 남상규 상무는 "유망 스타트업과의 협업을 확대해 고객의 AI 기반 업무 혁신을 가속화할 것"이라며 "우수 스타트업과는 투자와 장기적인 파트너십 구축을 통해 협력 생태계를 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

[이미지= DB Inc.]

whitss@newspim.com