완주군, 불용 농기계 36대 경매 매각

관내 농업인 제한, 퇴비살포기 등 15종 대상 경매 진행

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 농기계 임대사업용으로 활용하다 불용 처리된 농기계를 관내 농업인을 대상으로 경매 방식으로 매각한다고 16일 밝혔다.

경매는 오는 24일 오후 1시 완주군 농업기술센터 2층 강당에서 열리며, 매각 대상은 SS퇴비살포기 등 15종 36대다.

완주군청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

군은 경매에 앞서 16일부터 23일까지 삼례 농기계임대사업소에서 매각 대상 농기계 실물을 전시해 농업인들이 상태를 확인할 수 있도록 할 예정이다.

낙찰 방식은 감정평가 금액 이상의 최고가액을 제시한 농업인이 낙찰받는 방식이다.

경매 참가 자격은 공고일 이전 완주군에 주소를 둔 농업인으로 제한된다. 입찰 참여를 희망하는 농업인은 주민등록등본과 농업경영체 등록확인서, 신분증을 지참해 경매 당일 방문해야 한다.

또 많은 농가에 혜택이 돌아갈 수 있도록 1세대당 농기계 1대만 입찰할 수 있도록 운영한다.

최장혁 완주군농업기술센터 소장은 "매각되는 농기계는 노후 기종으로 수리가 필요한 경우가 많은 만큼 전시 기간에 내·외관 상태를 꼼꼼히 확인한 후 입찰에 참여해 달라"며 "이번 경매가 지역 농가들의 영농비 절감에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

자세한 매각 일정과 기종별 감정평가액은 완주군청 홈페이지 공지사항을 확인하거나 농업기술센터 농기계팀으로 문의하면 된다.

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