당정, 석탄 발전량 80% 상한제 해제·원전 가동률 80%까지 끌어올리기로

당정, 16일 중동사태 경제대응 TF 제2차 회의 개최

"석탄·원자력 발전량 늘리고 LNG 사용량 줄일 것"

"알뜰주유소 원스트라이크 아웃제 적용"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정부·여당이 16일 중동 사태에 따른 경제 충격에 대응하기 위해 석탄·원자력 발전량을 늘리고 LNG(액화천연가스)를 줄이기로 했다. 석탄 발전량 80% 상한제를 오늘부터 해제하고 원전 가동률을 기존 60%대에서 80%까지 끌어올린다.

중동사태 경제대응 태스크포스(TF) 간사를 맡은 안도걸 더불어민주당 의원은 이날 국회에서 열린 TF 제2차 회의 후 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국회 기획재정위원회의 국세청, 서울지방국세청 등에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2024.10.16 pangbin@newspim.com

안 의원은 "LNG에 대한 선제적인 수급 관리가 필요하다"며 "석탄과 원자력 발전량은 늘리면서 LNG를 줄이는 방향으로 조정하기로 했다. 또 오늘부터 석탄발전량 80% 상한제를 해제하기로 했다"고 설명했다.

이어 안 의원은 "현재 원전 6기가 수리 중에 있는데 3월까지 2기를, 5월 중순까지 4기, 총 6기 원자력발전소 정비를 조기에 완료시켜서 원전 이용률을 현재 60% 후반대에서 80%대까지 끌어올릴 계획"이라고 말했다.

또 당정은 중동사태 관련 현 위기관리 상황을 '관심'에서 '주의'로 이번 주 중 격상할 방침이다.

이밖에도 알뜰주유소의 석유 가격은 당초 3회에 걸쳐 위반 시 면허 취소를 했던 것에서 1회만 위반해도 취소(원스트라이크 아웃)하기로 했다.

안 의원은 "가격안정에 기여하는 우수 주유소의 경우 인센티브를 부여하겠다"며 "가격을 크게 내린 업체에 대해서는 공표 등 인센티브를 줄 계획"이라고 했다.

또 석유 최고가격제 도입과 관련해 "어제 기준 시행 전 대비 휘발유는 리터당 58원(3%), 경유가 77원(4%) 하락했다. 시장에 좋은 반응 있었고 중요한 건 최고가격제 이행을 안착시키는 것"이라고 덧붙였다.

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