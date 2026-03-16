M83 "피앤티링크, AI 인프라 구축 사업 잇단 수주"

국내 플랫폼·포털 대상 고성능 서버 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 인프라 전문기업 엠83의 100% 자회사 피앤티링크가 국내 주요 플랫폼 및 포털 기업 대상 인공지능(AI), 클라우드 인프라 구축 사업을 잇달아 수주했다고 16일 밝혔다. 총 770억원 규모다.

회사에 따르면 이번에 수주한 주요 프로젝트들은 AI 및 대용량 데이터 처리에 최적화된 고성능 서버 인프라를 공급 및 구축하는 사업이다. 피앤티링크는 대규모 클라우드 환경에 맞춘 시스템 설계와 구축 역량을 바탕으로 프로젝트 수주에 성공했다.

특히 최근 대규모 데이터 처리가 필수인 생성형 AI와 클라우드 서비스 확산으로 그래픽처리장치(GPU) 기반 서버와 대용량 스토리지 수요가 급증하고 있다. 일부에서는 GPU, 스토리지, 서버 등 공급부족으로 투자가 지연되는 사례도 생기고 있다. 피앤티링크는 글로벌 GPU 및 서버 업체와의 네트워크를 바탕으로 안정적인 공급망을 구축하고 있다.

M83 피앤티링크 로고. [사진=M83]

AI 투자 확대에 따른 수혜는 피앤티링크의 실적으로 확인되고 있다. 지난해 피앤티링크는 매출액 969억원을 기록하며 전년 대비 237% 성장했다. AI 컴퓨팅, 클라우드 서비스에 필요한 GPU 서버, 고성능 스토리지 등의 매출이 폭발적으로 증가했다는 평가다.

피앤티링크 관계자는 "올해 2개월만에 국내 굴지의 플랫폼 기업들과 잇단 대규모 공급 계약을 체결하며 높은 기술력과 영업력을 입증하고 있다"며 "수요가 급증하고 있는 AI 관련 인프라 구축 사업을 적극 확대하고 다양한 산업 분야 고객으로 사업을 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 피앤티링크는 자체 하이엔드 AI GPU 인프라 솔루션을 기반으로 모회사 엠83과 함께 자체 AI 연구개발(R&D) 데이터 센터를 설계 중에 있다.

nylee54@newspim.com