단양군, 농업인 창업 지원 정책 '실질 성과'로 이어져

㈜득수 이종규 대표, 소비자평가 대회에서 대상 수상

농산물 가공 창업, 기술 기반 농식품 산업 적극 육성

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군의 체계적인 농업인 창업 지원 정책이 전국 무대에서 인정받는 성과로 이어지며 주목받고 있다.

16일 단양군에 따르면 농업회사법인 (주)득수의 이종규 대표가 최근 열린 '대한민국 소비자평가 우수대상'에서 농식품 유통 부문 대상을 수상하며 전국 무대에서 경쟁력을 인정받았다.

대한민국 소비자평가 우수 대상을 수상한 이종규 득수 대표.[사진=단양군] 2026.03.16 choys2299@newspim.com

이번 수상은 단양군이 추진해 온 농업인 창업 지원 사업이 단순한 기반 조성을 넘어 실제 농가의 경쟁력 강화와 시장 안착으로 이어졌음을 보여주는 사례로 평가된다.

이 대표는 지난 2021년 단양군의 '농업인 소규모 창업기술 지원사업' 대상자로 선정돼 국비 1억 원을 지원받았다. 이를 통해 발효식초 제품의 사업화 기반을 위한 가공시설·장비 구축과 제품 개발 등을 거쳐 본격적인 상품화에 성공했다.

이 대표는 발효식초 연구와 식품 개발을 기반으로 다양한 제품을 출시하며 사업 기반을 다졌고 이후 건강식품과 발효식초 제품을 선보이며 시장 경쟁력을 확보했다.

특히 발효식초에 유산균과 콜라겐 등을 결합한 건강식품 개발 등 연구개발을 지속하며 사업 영역을 확장하고 있다. 식초를 단순한 조미료를 넘어 고부가가치 건강식품 영역으로 확장하며 새로운 시장을 개척했다는 점에서도 높은 평가를 받고 있다.

군 관계자는 "농업인의 열정과 군의 맞춤형 지원이 만나 가시적인 성과로 이어지고 있다"며 "앞으로도 농산물 가공 창업과 기술 기반 농식품 산업을 적극 육성해 농가 소득을 높이고 단양 농업의 부가가치를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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