李대통령, 민주 초선 의원 만찬..."당정 협력으로 개혁 과제 잘 해결해야"

"초심을 지켜 당이 진정한 의미의 개혁들을 다 완수하자"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령이 15일 더불어민주당 초선 의원 34명과 가진 한남동 관저 만찬에서 "정부 여당이 안정적인 협력 관계를 유지하면서 산적한 개혁 과제들을 잘 해결할 수 있도록 협조해 달라"고 당부했다.
박지혜 민주당 대변인은 이날 만찬 후 국회 브리핑에서 "이 대통령은 국민과의 교감을 강조하셨고, 국민과 소통하는 직접적인 정치를 하자는 점을 강조하셨다"며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 "당이 진짜 잘해 주고 있다고 말씀하셨다"며 "초심을 지켜 당이 진정한 의미의 개혁들을 다 완수해 그를 통해 평가받고 더 나은 세상을 만드는 일들을 함께했으면 좋겠다는 말씀을 나눴다"고 전했다.
이날 만찬은 오후 6시부터 2시간 30분 동안 진행됐다. 민주당에 따르면 공소 취소 거래설 등 민감한 현안보다는 12·3 계엄에 대한 이야기와 민생 현안에 대한 이야기가 주를 이뤘다.
또한, 참석한 의원 34명이 모두 발언할 기회가 있었고, 이 대통령이 경청하는 자리였던 것으로 전해졌다.
kimsh@newspim.com