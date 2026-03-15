'강이슬 24점' 한국 女농구, 필리핀 105-74로 대파...17회 연속 월드컵 본선 확정

강이슬 3점슛 8개 폭발

이해란·최이샘도 나란히 15점

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 여자 농구대표팀이 필리핀을 완파하고 17회 연속 국제농구연맹(FIBA) 여자 농구 월드컵 본선 진출을 확정했다.

박수호 감독이 이끄는 한국(FIBA 랭킹 15위)은 15일(한국시간) 프랑스 빌뢰르반의 아스트로발에서 열린 2026 FIBA 여자 농구 월드컵 최종예선 A조 4차전에서 필리핀(39위)을 105-74로 크게 이겼다.

한국 여자 농구 대표팀의 에이스 강이슬. [사진 = FIBA]

강이슬은 3점슛 8개를 성공시키는 등 24점을 기록하며 한국의 승리를 이끌었다. 이해란과 최이샘(이상 15점), 박지현, 허예은(이상 11점), 박지수(10점)도 나란히 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 보탰다.

한국은 독일과 첫 경기에서 패했지만, 이후 세계 랭킹 8위 나이지리아와 콜롬비아를 꺾었다. 흐름을 탄 한국은 필리핀마저 완파하며 3연승을 거두며 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다.

이로써 한국은 1964년 페루 대회부터 한 번도 빠지지 않고 17회 연속 본선 무대를 밟게 됐다. 역대 월드컵 본선 최고 성적은 1967년, 1979년 대회에서 기록한 준우승이다.

오는 9월 독일에서 열리는 월드컵은 총 16개 국가가 출전한다. 개최국 독일과 대륙별 우승국인 벨기에, 미국, 호주, 나이지리아가 본선 무대를 예약했다.

최종예선은 24개 팀이 6개 팀씩 4개 조로 나뉘어 남은 본선 진출권 11장을 놓고 경쟁한다. 한국은 프랑스(3위), 나이지리아(8위), 독일(12위), 콜롬비아(19위), 필리핀과 A조를 이뤘다.

이미 본선 진출을 확정한 독일과 나이지리아를 제외하고 남은 4개 팀 중 상위 2개 팀이 본선 진출권을 갖는데, 나란히 3승을 거둔 한국과 프랑스가 한 장씩 챙겼다. 콜롬비아와 필리핀은 각각 3패, 4패를 기록해 남은 경기에서 다 이겨도 본선에 진출할 수 없다.

한국은 1쿼터부터 폭발한 외곽포로 필리핀을 압도했다. 0-4로 끌려가던 한국은 강이슬이 3점슛 3개를 넣으며 흐름을 가져왔다. 이어 이소희와 안혜지도 3점슛을 터뜨려 28-17로 앞서갔다.

2쿼터도 한국의 분위기였다. 이해란이 점수를 차곡차곡 늘렸다. 강이슬과 최이샘, 허예은 역시 기세를 이어 나란히 3점슛을 넣었다. 쿼터 종료 직전에는 이해란의 3점슛까지 들어가며 55-33으로 달아났다.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

한국은 계속해서 필리핀을 거세게 밀어붙였다. 강이슬은 3쿼터에서도 3점슛 3개를 성공시키며 절정의 슛 컨디션을 보였다. 선수들은 속공도 여러 번 시도하며 연이어 득점을 만들며 80-50, 30점 차까지 점수 차를 벌렸다.

한국은 4쿼터에서 교체를 통해 체력을 안배하면서도 강이슬과 박소희, 강유림의 3점슛이 터졌다. 결국 한국은 100점을 넘어서며 105-74로 완승을 거뒀다.

한국은 오는 18일 오전 4시30분 프랑스와 최종예선 마지막 경기를 치른다.

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