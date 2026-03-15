제66주년 3·15의거 기념식…자유·민주 불멸의 정신 기념

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 제66주년 3·15의거 기념식이 15일 창원 국립3·15민주묘지에서 '눈부신 오늘, 끝나지 않는 이야기' 주제로 열렸다. 이재명 대통령과 박완수 경남도지사를 비롯해 유공자·유족 등 700여 명이 참석했다.
기념식은 희생 영령 추모 참배로 시작해 여는 공연, 국민의례, 기념공연, 기념사, 3·15의거의 노래 제창 순으로 진행됐다. 박완수 도지사는 기념사에서 3·15의거 희생 영령을 기리고 자유·민주·정의 정신을 계승해야 한다는 뜻을 강조했다.
전날인 14일 국립3·15민주묘지에서는 3·15의거희생자유족회와 3·15의거기념사업회가 주관한 추모제가 열렸다. 박일웅 경남도 행정부지사, 박종철 경남경찰청장, 민주화 단체·유족 등이 참석해 헌다, 분향, 묵념으로 영령을 추모했다.
3·15의거는 1960년 3월 15일 마산 시민·학생이 이승만 정권 부정선거에 항거한 대한민국 최초 유혈 민주화운동으로 평가된다.
경찰 진압 과정에서 희생된 김주열 열사 시신이 4월 11일 마산 앞바다에서 발견되면서 시위가 전국으로 확산됐고, 4·19혁명의 도화선이 됐다.
도는 매년 추모제와 전국 백일장대회 등 다양한 행사를 관련 단체와 함께 열어 '자유·민주·정의'의 3·15 정신을 확산하고 있다.
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