화성시, 화성시립도서관에 학점은행제 문헌정보학 학사학위 과정 개설

2026년 3월부터 병점구 위치 화성시립진안도서관서 진행, 가천대학교 평생교육원 교수진 출강해 강의

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지난 13일 가천대학교 부설 평생교육원(글로벌캠퍼스)과 협력해 학점은행제 문헌정보학 학사학위 과정을 화성시립도서관에 개설했다고 15일 밝혔다.

윤미영 도서관정책과장과 가천대 평생교육원 이재원 주임교수가 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=화성시]

이번 교육과정 개설로 수강생들은 원거리 대학을 방문하지 않고도 가까운 지역에서 학위 과정을 이수할 수 있게 됐다.

특히 화성시립진안도서관에서 수업이 운영돼 지역 시민들이 보다 편리하게 교육을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

해당 과정은 2026년 3월부터 화성특례시 병점구에 위치한 화성시립진안도서관에서 진행되며, 가천대학교 평생교육원 교수진이 출강해 강의를 맡는다.

수업은 매주 금요일 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며, 과정을 이수하면 정사서 2급 자격 취득이 가능하다.

화성특례시는 이번 교육과정 개설을 통해 시민들에게 다양한 평생학습 기회를 제공하고, 문헌정보학 전문 인력 양성을 통해 도서관 서비스 향상과 독서문화 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

윤미영 도서관정책과장은 "이번 학위 과정 개설로 시민들이 가까운 곳에서 전문 교육을 받을 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "도서관을 중심으로 시민들의 학습 기회를 넓히고 독서문화가 지역사회에 더욱 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 화성특례시는 시립도서관 32개소(공공 21, 작은도서관 11)를 운영하며 시민들의 지식정보 접근성을 높이고 다양한 문화·교육 프로그램을 추진하는 등 '책 읽는 도시, 꿈꾸는 화성' 실현을 위한 노력을 이어가고 있다.

ssamdory75@newspim.com