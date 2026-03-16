동해시의회 제359회 임시회 개회…하평 건널목 대응 도마에 올라

이창수 의원 "행정 골든타임 놓쳐…관광 질적 전환·소통 강화 시급"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회가 16일 제359회 임시회를 열고 제1차 본회의를 개의했다. 이번 임시회에서는 2026년도 제1회 추가경정예산안과 의원 발의 조례안 4건, 집행부 제출 안건 2건 등을 심의·의결할 예정이다.

동해시의회 제357회 제2차 정례회 제2차 본회의.[사진=동해시의회] 2025.11.26 onemoregive@newspim.com

이날 본회의에서는 집행부로부터 제61회 강원특별자치도민체육대회 성공 개최를 위해 긴급 편성된 제1회 추경예산안에 대한 제안 설명을 청취했다. 이어 진행된 10분 자유발언에서 이창수 의원은 '하평해변 건널목 폐쇄로 본 동해시 행정 대응의 문제점과 질적 전환 제안'을 주제로 시정의 전향적인 태도 변화를 촉구했다.

이 의원은 최근 하평해변 철도 건널목 폐쇄와 관련해 "관계 기관 및 부서 간 소통 부재로 행정의 골든타임을 놓쳤다"고 지적했다.

또 "KTX 개통 이후 묵호를 찾는 관광객이 1년 만에 2만 명에서 5만 명대로 급증하는 등 관광의 양적 성장이 이어지고 있다"며 "이제는 시민·관광객과의 소통을 강화하고 현장에서 반복되는 부정적 경험을 개선하는 적극적인 행정으로의 전환이 시급하다"고 강조했다.

이번 임시회는 오는 20일 각종 안건을 의결하고 마무리된다.

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