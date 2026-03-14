신유빈, '천적' 왕이디와 풀세트 접전끝 패해 4강 좌절

WTT 챔피언스 충칭 8강전서 3-4 석패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 탁구 '간판' 신유빈(대한항공)이 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 충칭에서 다시 한 번 왕이디(중국)의 벽에 막혔다.

세계랭킹 14위 신유빈은 14일(한국시간) 중국 충칭에서 열린 '2026 WTT 챔피언스 충칭' 여자 단식 8강에서 세계 6위 왕이디에게 풀게임 접전 끝에 3-4(7-11 5-11 6-11 12-10 11-7 11-6 2-11)로 석패했다. 이번 대회 한국 선수 가운데 유일하게 8강에 오른 신유빈은 준결승 진출에 실패하며 한국 선수단의 도전도 모두 끝났다.

왕이디는 그야말로 '천적'이다. 두 선수의 맞대결에서 신유빈은 이날까지 8전 8패를 기록 중이다. 아시안컵, 챔피언스 인천 등 주요 국제무대에서 만날 때마다 패하며 아직 한 번도 이기지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신유빈. [사진=로이터] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

신유빈은 1게임을 7-11로 내준 뒤 2·3게임도 5-11, 6-11로 잇따라 패하며 게임 스코어 0-3으로 몰렸다. 랠리 주도권을 거의 잡지 못한 채 왕이디의 강한 전·후진 플레이와 코스 공략에 끌려다녔다.

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4게임부터 반전이 시작됐다. 신유빈은 강한 포핸드 드라이브와 짧은 볼 처리로 6-4 리드를 잡았고 이후 듀스 접전 끝에 12-10으로 첫 게임을 따냈다. 기세를 탄 그는 5게임을 11-7, 6게임을 11-6으로 가져오며 승부를 최종 7게임으로 끌고 갔다. 0-3 열세에서 3-3 동점을 만든 집념의 추격전이었다.

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하지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 7게임 초반부터 왕이디의 리시브 공세와 빠른 첫 공격에 밀리며 0-5, 1-10까지 끌려갔고 결국 2-11로 패했다.

이번 챔피언스 충칭 대회는 남녀 세계 정상급 선수 각 32명이 단식으로만 겨루는 상위 시리즈다. 신유빈은 16강에서 세계 4위 주위링(마카오)을 3-1로 꺾고 8강에 선착하며 의미 있는 성과도 거뒀다.

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