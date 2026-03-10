신유빈, WTT 충칭 대회서 하시모토 꺾고 16강 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 챔피언스 무대에서 일본 수비형 강자 하시모토 호노카를 꺾고 가볍게 시동을 걸었다.
10일 중국 충칭에서 열린 2026 WTT 챔피언스 여자 단식 32강에서 신유빈은 하시모토를 게임 스코어 3-1(11-8 11-8 8-11 11-8)로 돌려세웠다. 세계 14위 신유빈은 자신보다 두 계단 높은 12위 하시모토를 상대로 첫 두 게임을 같은 스코어 11-8로 따내며 기선 제압에 성공했고 3게임을 내준 뒤에도 드라이브 스피드를 끌어올리며 4게임을 다시 11-8로 가져와 경기를 마무리했다.
신유빈은 세계 4위 주위링(마카오)과 20위 잉한(독일)의 승자와 8강 티켓을 놓고 맞붙는다. 이번 대회는 총상금 80만 달러, 우승 상금 6만 달러가 걸려 있다. 랭킹 포인트도 우승 1000점, 준우승 700점, 4강 450점, 8강 300점이 주어지는 만큼 신유빈으로서는 단일 대회로 순위를 끌어올리기 좋은 무대다.
신유빈은 지난달 WTT 싱가포르 스매시 16강에서 세계 2위 왕만위(중국)를 상대로 1게임을 듀스 접전 끝에 21-19로 따내고도 내리 세 게임을 내주며 1-3 역전패했다.
이번 대회에는 세계 1위 쑨잉사, 싱가포르 스매시 챔피언이자 세계 2위 왕만위, 3위 천싱퉁, 5위 콰이만 등 중국의 핵심 전력이 총출동했고 일본의 차세대 에이스 하리모토 미와(8위)까지 출전 명단에 이름을 올렸다. 한국에서는 신유빈 외에 세계 17위 주천희(삼성생명)가 출전해 32강에서 여자 탁구 최강자 쑨잉사와 상대한다.
psoq1337@newspim.com