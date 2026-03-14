대전농기센터, 농기계 순회교육...수리·부품교체 지원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전농업기술센터는 유성구 관평동을 시작으로 농번기 농업기계 순회교육을 추진한다고 14일 밝혔다.

농업기계 순회교육은 농기계 수리센터 방문이 어려운 농업인을 위해 마을 현장을 직접 찾아가 농업기계 점검과 간단한 수리를 지원하고, 자가 정비 요령과 안전 사용 방법을 교육하는 현장 중심의 농업기계 서비스 사업이다.

대전농업기술센터 농번기 농업기계 순회교육 현장 모습. [사진=대전시] 2026.03.14 nn0416@newspim.com

올해는 3월부터 11월까지 농번기 위주로 연중 40회가 진행될 예정이다.

이번 교육에서는 경운기, 관리기, 예초기, 동력분무기 등 농가에서 많이 사용하는 소형 농업기계를 중심으로 점검․정비 서비스를 제공하며, 간단한 고장 수리와 소모성 부품 교체를 지원한다.

특히 안전사고 예방을 위해 농업기계 안전수칙, 작업 전 점검 방법, 올바른 사용 요령 등을 집중적으로 안내할 계획이다.

이효숙 농업기술센터 소장은 "농업인의 농기계 자가 관리 능력을 높이고 안전한 영농 활동을 위해 현장 중심의 농업기계 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

자세한 사항은 대전농업기술센터 홈페지이 또는 농업기계 담당부서로 문의하면 된다.

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