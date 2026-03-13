대전시 '불꽃야구2' 유치…한밭야구장, 야구 콘텐츠 중심지로

13일 3자 업무협약 체결...한밭야구장서 촬영·직관 경기

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 인기 야구 예능 콘텐츠 '불꽃야구2'를 유치하며 '야구특별시 대전' 도약에 속도를 낸다.

대전시는 13일 시청 응접실에서 스튜디오 C1, ㈜국대와 함께 '불꽃야구2' 유치 및 한밭야구장 우선 사용을 위한 3자 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이장우 대전시장이 13일 '불꽃야구2' 업무협약을 하고 있다. [사진=대전시] 2026.03.13 nn0416@newspim.com

이번 협약식에는 이장우 대전시장과 장시원 스튜디오 C1 PD, 김원석 ㈜국대 회장 등이 참석했다. 세 기관은 한밭야구장을 중심으로 '불꽃야구2' 제작과 운영, 도시 홍보 등에 협력하기로 했다.

협약에 따라 대전시는 한밭야구장과 부대시설 대관 등 행정절차를 지원하고, 스튜디오 C1은 '불꽃야구2' 기획·제작·촬영과 콘텐츠 운영을 맡는다. ㈜국대는 야구장 운영과 일정 조율 등 현장 실무를 담당한다.

'불꽃야구2'는 은퇴한 레전드 선수들과 전국 최강의 고교·대학·독립구단이 맞붙는 리얼 야구 예능 콘텐츠로, 스튜디오 C1 스트리밍 플랫폼을 통해 공개되는 프로그램이다.

2026년 시즌에는 공개 모집을 통해 선발된 선수들과 촬영 및 직관 경기가 진행될 예정이며, 한밭야구장이 주요 무대로 활용된다.

대전시는 지난해 큰 인기를 끌었던 '불꽃야구'의 열기를 이어 전국 야구팬의 관심을 대전으로 끌어들이는 동시에 도시 브랜드 홍보와 관광 수요 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

1964년 개장한 한밭야구장은 대전 야구 역사를 상징하는 공간으로, 유소년·생활체육·전국대회뿐 아니라 다양한 야구 콘텐츠를 담아내는 복합 야구 공간으로 활용 범위를 넓혀가고 있다.

대전시는 이번 콘텐츠 유치를 계기로 류현진배 우수초청 중학야구대회와 박찬호배 전국리틀야구대회 등과 연계해 유소년부터 생활체육, 프로까지 이어지는 야구 생태계를 강화할 계획이다.

이장우 대전시장은 "한화이글스의 선전과 KBO 올스타전 유치, 류현진배 우수초청 중학야구대회 신설에 이어 '불꽃야구2' 유치까지 더해지며 대전이 명실상부한 야구특별시로 자리매김하고 있다"며 "한밭야구장이 새로운 콘텐츠로 다시 활기를 띨 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.







