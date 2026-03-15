주차로봇으로 '문콕'·주차난 해소…국토부, '스마트 주차시대' 제도 마련

주차로봇 법적 지위 신설·안전 기준 마련

주차 효율 높이고 보행자 사고 예방

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 앞으로 주차장에서 빈자리를 찾기 위해 헤매는 불편이 사라지고 로봇이 자동으로 차량을 운반해 주차하는 시대가 열린다.

현대위아가 경기도 의왕시 의왕연구소에서 진행한 '주차로봇 시연행사'에서 주차로봇으로 SUV 차량을 들어올려 움직이고 있다. [사진=현대위아]

15일 국토교통부는 차량을 맡기면 로봇이 자동으로 주차하는 '주차로봇' 도입을 지원하기 위해 규정 개정안에 대해 국민 의견을 수렴한다고 밝혔다. 지난해 9월 대통령 주재 규제합리화 회의에서 주차로봇 도입을 위한 규제 완화 필요성이 제기된 이후 실증사업 결과 등을 토대로 세부방안이 마련됐다.

우선 주차로봇의 법적 지위를 명확히 한다. 자동이송장치(주차로봇)가 차량을 주차구획까지 자동으로 운반하는 방식을 '기계식 주차장치'의 한 종류로 명시, 신기술이 기존 제도 틀 안에서 보호받고 확산될 수 있도록 했다.

주차로봇의 정밀한 이동 특성을 고려해 주차구획 기준을 탄력적으로 적용한다. 기존 기계식주차장치에 적용되던 주차구획 크기 기준을 적용하지 않는다. 구획선 표시 없이도 주차장을 설치하는 것을 허용한다.

주차로봇이 설치되는 주차장 설치 기준과 함께 비상시 수동조작장치, 장애물감지 정지장치, 자동차 문열림 감지장치 등 안전사고를 예방하기 위한 구체적인 기술 기준도 마련했다. 이를 통해 주차 편의성과 안전성을 향상시키며, 스마트 주차환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

주차로봇이 도입되면 사람이 타고 내릴 공간이 필요 없기 때문에 차량을 더 밀접하게 배치할 수 있다. 좁은 공간에서 힘들게 차량에서 내리거나 옆 차량에 의해 문이 손상되는 '문콕' 걱정도 크게 줄어든다.

운전자가 주차장 입구에서 차량을 맡기기만 하면 로봇이 빈 공간을 찾아 자동으로 주차하기 때문에 주차 공간을 찾기 위해 주차장을 계속 돌거나 마주 오는 차량과 대치하는 불편도 줄어들 전망이다.

주차로봇 전용 구역은 일반 보행자의 출입이 제한되도록 설계된다. 주차장 내 보행자 사고나 차량 도난 등 범죄 발생 위험도 낮아질 수 있다.

정채교 국토부 종합교통정책관은 "이번 개정은 주차로봇 신기술이 현장에 안착할 수 있도록 제도적 기반을 닦는 중요한 첫걸음"이라며 "앞으로도 기술변화 속도에 맞춰 국민이 체감할 수 있는 교통 혁신 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com