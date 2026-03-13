대전 동구, 공공 영어교육시설 '글로벌 드림캠퍼스' 수강생 모집

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 오는 28일 개관을 앞둔 공공형 영어교육시설 '글로벌 드림캠퍼스' 프로그램 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.
이번 모집은 평일 과정과 주말 과정으로 나눠 진행된다. 먼저 평일 과정은 유치부·초등부·성인을 대상으로 정규 프로그램이, 주말 과정은 유치부와 초등부를 대상으로 체험 중심 영어 활동 프로그램이 운영될 예정이다.
모집 기간은 오는 16일부터 29일까지로 신청 및 자세한 사항은 동구 글로벌 드림캠퍼스 홈페이지에서 확인하거나 동구 글로벌 드림캠퍼스로 문의하면 된다.
박희조 동구청장은 "글로벌 드림캠퍼스는 아이들이 즐거운 체험활동을 통해 영어와 세계를 자연스럽게 접할 수 있는 공공 영어교육 공간"이라며 "앞으로도 내실 있는 다양한 프로그램을 통해 지역 안에서 수준 높은 영어교육 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 동구는 오는 28일 오후 2시 글로벌 드림캠퍼스 개관식을 개최하고 구민들이 시설을 직접 둘러보며 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있는 개관 기념행사도 함께 진행할 예정이다.
