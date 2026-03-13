경남도 국립창원대 통합대학 출범…"산학 연계 인재양성 거점 도약"

방산·원전 중심 AI 교육 및 R&D 혁신

인재 양성 등 7대 전략 추진 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 국립창원대학교와 경남도립 거창·남해대학의 통합을 공식화하고, 지역 산업과 연계한 광역 교육 거점 대학 출범을 알렸다.

경남도는 13일 국립창원대 인송홀에서 '통합 국립창원대학교 출범식'을 열고 국립대-공립대 간 통합 모델을 확정했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 13일 국립창원대학교 인송홀에서 열린 '통합 국립창원대학교 출범식'에서 축사하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.13

통합 국립창원대는 창원·거창·남해·사천 4개 캠퍼스로 구성되며, 전국 최초 다층학사제를 도입해 지역 균형형 고등교육 체제를 본격 가동한다.

박완수 경남지사는 "이번 통합은 지역과 대학이 함께 성장하기 위한 담대한 결단이자 지역 소멸 위기 극복의 출발점"이라며 "경남 산업의 경쟁력은 인재와 대학의 역할에 달려 있는 만큼, 지자체와 기업이 협력해 산학 일체형 인재양성 모델을 강화하겠다"고 말했다.

이날 출범식에는 최교진 교육부 장관, 박민원 국립창원대 총장, 지역 국회의원, 도의원, 교직원, 학생 등 150여 명이 참석했다. 행사는 통합 경과보고, 이행협약 체결, 비전 선포, 세리머니 및 기념식수 순으로 진행됐다.

경남도와 교육부, 국립창원대는 이날 '통합 이행협약'을 체결하고 안정적 정착을 위해 2030년까지 운영비·장학금 지원, 대학 특성화 추진, 자체평가 체계를 강화하기로 했다. 경남도는 행·재정적 지원을 지속 확대할 방침이다.

통합 국립창원대는 'DNA+ 2030 비전'을 제시하며 방산(Defense)·원전(Nuclear)·스마트 제조(Autonomous) 등 경남 전략산업 중심의 AI 융합교육 및 R&D 혁신 방향을 발표했다. 대학은 인재 양성, 산학협력, 글로컬 혁신 등 7대 전략을 추진해 교육·연구 경쟁력을 높일 계획이다.

한편 2026학년도 신입생 모집에서 거창·남해 캠퍼스는 입학 정원을 100% 채우며 9년 연속 충원율 100%를 기록했다. 지역 산업 맞춤형 학과 개편과 통합대학에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.

통합 국립창원대는 지역 특성에 맞는 캠퍼스별 전략을 추진한다. 창원은 K-방산·원전·스마트제조 등 첨단산업 중심으로, 거창은 보건의료와 항노화 산업, 남해는 관광융합 분야를 특화해 경남 미래 산업을 견인하는 대학으로 성장할 전망이다.

