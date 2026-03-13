순창군, 농어촌 기본소득 대비 '생활물가 안정 관리' 강화

외식·이미용·학원비 등 개인요금 안정 협력

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 농어촌 기본소득 시행에 따른 지역 물가 상승 가능성에 선제 대응하기 위해 물가 안정 관리에 나선다고 13일 밝혔다.

순창군은 전날 군청 회의실에서 조광희 부군수 주재로 '지역물가 안정을 위한 대책회의'를 열고 최근 생활물가 동향을 점검하고 소비자 부담 완화를 위한 대응 방안을 논의했다.

지역물가 안정을 위한 대책회의 개최[사진=순창군] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com

회의에는 경제·농업·위생 관련 부서 팀장과 외식업협회, 이·미용협회, 소상공인협회, 학원협회 등 지역 소상공인 단체 관계자들이 참석해 업종별 가격 동향을 공유하고 물가 안정 관리 방안을 모색했다.

특히 외식비와 이미용비, 학원비 등 개인 서비스 요금과 농·수·축산물, 생필품 가격 동향을 중심으로 최근 생활물가 흐름을 점검했다. 중동 정세와 국제유가 상승 가능성이 지역 물가에 미칠 영향에 대해서도 의견을 나눴다.

참석자들은 농어촌 기본소득 지급에 따른 소비 확대가 지역경제 활성화로 이어지기 위해서는 가격 안정 관리가 중요하다는 데 공감했다.

이에 각 협회는 업종별 가격 동향을 관리하고 과도한 가격 인상을 자제하는 등 합리적인 가격 유지에 협력하기로 했다.

군은 이번 회의를 계기로 물가안정 TF팀을 구성해 주요 생활물가 품목을 상시 모니터링하고 가격 변동 상황을 체계적으로 관리할 계획이다.

또 외식업과 개인 서비스 업종 중심의 가격 안정 협조 체계를 구축하고 관련 단체와 지속적으로 소통해 현장 의견을 정책에 반영할 방침이다.

조광희 순창부군수는 "농어촌 기본소득이 지역경제 활성화로 이어지기 위해서는 생활물가 안정 관리가 무엇보다 중요하다"며 "행정과 지역 상인, 단체가 협력해 물가 상승 요인을 관리하고 군민들이 체감할 수 있는 안정적인 소비 환경을 조성하겠다"고 말했다.

순창군은 앞으로도 주요 생활물가 품목에 대한 지속적인 관리와 현장 중심의 점검을 통해 지역 물가 안정과 서민 생활 부담 완화를 위한 정책을 추진할 계획이다.

