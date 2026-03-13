'시가렛 걸' 작가 쿠말라 "가족 이야기에서 시작된 인도네시아 역사"

백수미 한세예스24 이사장 " 동남아시아문학총서, 사랑 받게 할것"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "인도네시아의 역사적 비극과 진한 사랑 이야기를 함께 담아내고 싶었다."

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 라티 쿠말라 작가가 기자간담회에서 '시가렛 걸'을 소개하고 있다. [사진= 한세예스24문화재단] 2026.03.13 fineview@newspim.com

인도네시아 소설 '시가렛 걸'의 저자 라티 쿠말라가 한국 독자들과 만났다. 한세예스24문화재단은 13일 한-아세안센터 한-아세안 라운지에서 동남아시아문학총서 7권으로 출간된 '시가렛 걸'의 출간 기념 기자간담회를 개최했다. 이 자리에서 라티 쿠말라 작가는 작품의 탄생 배경과 집필 의도를 직접 밝혔다.

쿠말라 작가는 "할아버지가 과거 실제로 크레텍 산업에 종사했기 때문에 어린 시절부터 관련 이야기를 들으며 자랐다"며 "가족의 서사와 정향 담배라는 특수한 배경을 토대로 인도네시아의 역사적 비극과 진한 사랑 이야기를 함께 담아내고 싶었다"고 집필 계기를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 13일 열린 '시가렛 걸' 출간 간담회에서 (맨 왼쪽부터) 백수미 한세예스24문화재단 이사장과 라티 쿠말라 작가, 체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사가 포즈를 취했다. [사진=한세예스24문화재단] 2026.03.13 fineview@newspim.com

'시가렛 걸'은 1960년대 인도네시아 전통 담배인 '크레텍' 산업을 배경으로, 남성 중심의 산업 구조 속에서 주체적인 삶을 개척한 여성 '정야'를 중심으로 3대에 걸친 사랑과 가문의 비밀, 인도네시아의 격동적인 근현대사를 엮어낸 작품이다. 이후 넷플릭스 시리즈로 제작되며 전 세계적인 반향을 일으켰다.

간담회에는 쿠말라 작가 외에도 백수미 이사장, 체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사, 이은옥 한-아세안센터 정보자료국장 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 백수미 한세예스24문화재단 이사장이 13일 문화재단 및 사업을 소개하고 있다. [사진= 한세예스24문화재단] 2026.03.13 fineview@newspim.com

백수미 한세예스24문화재단 이사장은 "한국이 경제 성장을 넘어 전 세계가 열광하는 글로벌 문화의 선두가 된 것처럼 이제는 동남아시아의 훌륭한 서사와 문화 역시 한국을 넘어 전 세계로 펼쳐질 수 있는 시기라고 생각한다"며 "'시가렛 걸' 출간을 기점으로 동남아시아문학총서가 '세계문학전집'처럼 시대와 국경을 초월해 국내 독자들에게 오래도록 사랑받는 클래식 전집으로 거듭날 수 있도록 재단의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com