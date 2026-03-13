진주시, 제5기 시민정원사 양성교육 개강…정원문화 확산 주목

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 13일 '월아산 숲속의 진주' 목공체험장 '쓱싹방'에서 '제5기 진주시민정원사 양성교육 기초과정' 개강식을 개최했다고 밝혔다.

13일 '월아산 숲속의 진주'의 목공체험장 '쓱싹방'에서 열린 '제5기 진주 시민정원사 양성교육 기초과정' 개강식에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=진주시] 2026.03.13

시민정원사 양성교육은 생활 속 정원문화 확산을 목표로 추진되는 시민 참여형 교육 프로그램이다. 시민들이 정원 조성의 기초 지식과 실습을 배우며 도시녹화와 생태문화 조성에 직접 참여하는 것을 취지로 한다.

올해 기초과정은 정원 23명 모집에 57명이 지원해 2.5대 1의 경쟁률을 보였다. 시는 지난 2022년부터 교육을 운영해 경남도 시민정원사 인증을 받은 128명의 시민정원사를 배출했으며, 올해도 기초 및 심화 과정을 통해 23명의 인원을 추가 양성할 계획이다.

교육은 이날부터 오는 7월 3일까지 매주 금요일 총 16주간 진행된다. 전문 강사진이 참여해 정원 조성·관리, 식물 분류와 이해, 실습 등 86시간의 과정을 운영하며, 이론과 현장 교육을 병행한다. 교육을 마친 시민정원사들은 '2026 진주정원박람회'를 비롯해 다양한 정원 활동에 참여할 예정이다.

시 관계자는 "시민 정원사 양성 교육을 통해 시민들이 일상에서 자연과 교감하며 정원문화를 확산하기를 바란다"며 "정원문화도시 조성을 위한 다양한 프로그램을 시민과 함께 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 기존 시민정원사들은 '진주시민정원사협회'를 중심으로 스마트가든 조성, 화단 식재, 수국 삽목 및 정원 해설 등 봉사활동을 이어가며 지역 내 정원문화 확산에 힘쓰고 있다.

news2349@newspim.com