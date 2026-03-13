수원시, '사용승인 후 30년 지난 소규모 노후건축물' 안전 점검

80여 동 선정...소유자에 통보·유지관리 방안 안내

·[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 사용승인 후 30년 이상 지난 3층 이하, 연면적 1000㎡ 이하 소규모 노후건축물을 대상으로 12월까지 '2026년 소규모 노후건축물 점검'을 한다고 13일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

점검 대상은 건축물관리법 제15조에 따른 건축물이다.

공모와 직권 선정으로 80여 동을 선정한다.

공동주택과 집합건축물은 제외한다.

건축안전자문단 구조 분야 전문가가 현장을 방문해 주요 구조체와 부대시설, 비구조체 등 19개 항목을 점검하고 등급을 부여한다.

점검 결과, 미흡하거나 불량한 경우에는 건축물 관리 점검기관에 의뢰해 구조·화재 안전·에너지성능 등 39개 항목을 추가 점검한다.

점검 결과는 건축물 소유자에게 통보하고 유지관리 방안을 안내한다.

필요하면 정기 모니터링과 자문을 하고, 관련 지원사업과 연계해 지속적인 관리가 이뤄지도록 할 계획이다.

수원시 관계자는 "소규모 노후건축물에 대한 안전컨설팅을 강화해 시민 불안을 해소하고, 건축물 안전사고를 예방하겠다"고 말했다.

