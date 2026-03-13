밀양시의회, 제271회 임시회 폐회…총 22건 의안 처리

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회는 13일 제2차 본회의를 끝으로 제271회 임시회를 폐회했다고 밝혔다.
지난 6일부터 8일간 열린 임시회에서 밀양시장이 제출한 '밀양시 납세자보호에 관한 사무처리 조례 일부개정조례안'을 비롯해 2026년도 제1회 추가경정 예산안을 포함한 총 22건의 의안을 처리했다.
수정예산안을 포함한 2026년도 제1회 추가경정 예산안은 각 상임위원회 예비심사와 예산결산특별위원회의 종합심사를 거쳐 기정 예산액보다 603억 원 증가한 1조 2197억원으로 최종 의결됐다.
허홍 의장은 추가경정 예산안 심사 과정에서 제시된 다양한 의견을 집행기관에서 적극적으로 반영해 시민 체감도가 높은 사업 중심으로 예산이 효과적으로 집행될 수 있도록 노력해 줄 것을 당부했다.
이날 정희정 의원이 '밀양시 청년의 삶과 청년 정책 활성화를 위한 제언', 최남기 의원이 '우리동네(내이동, 교동) 민원해결 촉구'를 주제로 5분 자유발언을 해 지역 현안에 대한 정책 방향과 개선 방안을 제시했다.
