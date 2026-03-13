함양군, 2026 경남도 지방세정 종합평가 '대상'…상사업비 5억 확보

체납 징수 개선 및 세정 운영 호평

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 경남도 '2026 지방세정 종합평가'에서 최고 등급 대상으로 선정돼 상사업비 5억원과 도지사 기관표창을 받았다고 밝혔다.

경남 함양군 관계자들이 경남도가 주관한 '2026(2025년 실적) 지방세정 종합평가'에서 최고 등급인 대상 수상을 알리는 현수막을 선보이고 있다.[사진=함양군] 2026.03.13

경남도가 매년 실시하는 이 평가는 도내 시군의 지방세 부과·징수·체납관리·세외수입·세정일반 등 5개 분야 19개 항목을 종합 점검한다.

함양군은 체납 징수 실적과 관리 체계화, 세원 발굴, 납세자 중심 세정 운영에서 두각을 나타냈다. 고액·상습 체납자 집중 관리와 맞춤형 징수, 차량 번호판 영치·부동산·예금 압류, 현장 징수 등 다각 활동으로 높은 성과를 냈다.

납세 편의를 위해 분할납부 유도, 자동이체 확대, 안내 홍보 강화 등 시책도 호평받았다. 공정·투명 세무행정과 체계적 세원 관리로 지방재정 확충과 군민 신뢰를 쌓아왔다.

확보한 5억원은 지역발전 사업과 행정서비스 향상에 투입된다.

군 관계자는 "군민 납세 의식과 직원 세정 노력이 만든 성과"라며 "공정 세무행정으로 재정 건전성과 신뢰 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

앞으로 세원 발굴·체납 관리·납세 편의 확대 등 선진 세정으로 재정 확충과 지역발전에 기여할 방침이다.

