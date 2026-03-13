네이버 지도, 대중교통 관련 교통 안전 정보 실시간 제공

대중교통 사고·연착 등 유고 정보 확인

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버는 더 편리하고 안전한 대중교통 길찾기 서비스 제공을 위해 운행 중단, 무정차 등의 다양한 교통 안전 정보를 실시간으로 확인 가능한 내용의 네이버 지도 업데이트를 제공한다고 13일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 대중교통으로 이동 시 영향을 주는 사고, 연착 등의 유고 정보를 확인할 수 있게 됐다.

사용자들은 길찾기 및 지도 서비스 화면에서 실시간으로 반영되는 교통 안전 정보를 활용해 이동 중에도 실시간으로 변경되는 운행 상황을 파악할 수 있다.

예컨대 유고가 발생한 ▲지하철역 ▲버스 정류장 ▲기차역을 바로 확인해 효율적이고 안전한 이동 계획을 설계할 수 있다. 이와 같은 유고 정보 제공 대상은 향후 다른 교통수단으로도 확대될 예정이다.

한편 네이버 지도는 지난 2024년 사용자 생활권 내 발생한 유고 정보를 더욱 상세히 전달하고 내비게이션 이용 시 재해 정보 안내도 한층 강화하는 내용의 업데이트를 진행해 안전 정보 전달력을 한 차례 높인 바 있다.

이번 업데이트 또한 이와 같은 사용자 이동 지원 관련 서비스 고도화의 연장선으로 사용자 생활에 밀착된 정보를 제공함으로써 이동 편의성과 안전성을 두루 고도화할 수 있을 것이라는 설명이다.

정경화 네이버 지도 기획 리더는 "네이버 지도는 월간 활성 이용자(MAU) 약 3000만 명의 국내 최대 이용자 보유 지도 서비스로서 사용자의 안전하고 효율적인 이동 보장, 지원을 목표로 하고 있다"며 "앞으로도 네이버 지도는 편리하고 정교한 이동 경험을 지원하기 위해 지속적으로 서비스를 고도화해나갈 것"이라고 밝혔다.

