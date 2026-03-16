[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월16일(월요일·음력 1월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 바람이 잠든 모습이겠다.
72년생 : 재물이 들어올 운세이겠다.
84년생 : 소망한 대로 현실이 되겠다.
96년생 : 다시 사업을 추진하는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 가까이 가는 것이 좋겠다.
73년생 : 결심해야 할 순간을 맞이하겠다.
85년생 : 큰 이익이 생기겠다.
97년생 : 속을 썩이던 일이 해결되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사업 투자금이 많이 필요하겠다.
74년생 : 생기는 것이 없겠다.
86년생 : 시간을 아껴야 하겠다.
98년생 : 사업이 번창하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 만족할 수 없는 결과에 실망하겠다.
75년생 : 하는 일마다 뜻대로 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 기부하는 미덕을 보이면 좋겠다.
99년생 : 행동으로 보여줘야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 신중하게 처신하는 것이 좋겠다.
76년생 : 갈등을 유발할 수 있겠다.
88년생 : 자신의 고집을 꺾어야 하겠다.
00년생 : 참고 견디는 것이 상책이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 혼자서 해결해야 한다.
77년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
89년생 : 원하는 바를 얻겠다.
01년생 : 노력만이 문제를 해결할 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 무엇을 하든 잘되는 운세이겠다.
78년생 : 찾아오는 사람을 반겨야 하겠다.
90년생 : 좋은 사람을 만나 큰 인연을 맺겠다.
02년생 : 상처 난 날개를 접어야 할 상황이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 기회가 왔으니 잡아야 하겠다.
79년생 : 마음먹은 대로 일이 진행되겠다.
91년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있겠다.
03년생 : 영원한 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사업이 번창하겠다.
80년생 : 사람을 얻는 사업을 하면 좋은 결과가 있겠다.
92년생 : 뜻대로 일이 성사되겠다.
04년생 : 애틋한 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 결과가 뜻대로 주어지겠다.
81년생 : 맑은 하늘을 만나기를 살리겠다.
93년생 : 힘을 보태주는 사람을 만나겠다.
05년생 : 함부로 대하면 큰 화를 당할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 가뭄 끝에 단비가 내리겠다.
82년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
94년생 : 예상 밖의 결과에 놀라겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하늘이 도와주는 일을 만난다.
83년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
95년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.