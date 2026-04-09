코스닥 상장폐지사유 발생 42사…신규 감사의견 미달 전년비 4사 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소 코스닥시장본부가 9일 2025년 12월 결산법인 사업보고서 검토 결과를 발표했다.
- 상장폐지사유 발생 42사, 관리종목 신규지정 17사·해제 10사, 투자주의환기종목 신규지정 43사·해제 21사를 지정했다.
- 감사의견 미달 관련 신규 23사 증가, 2년 연속 11사 감소, 3년 연속 8사 증가했다.
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2년 연속 감사의견 미달 11사, 올해 기업심사위 심의 거쳐 상장폐지 결정 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 이달 7일까지 접수된 2025사업연도 12월 결산법인 사업보고서를 검토한 결과 상장폐지사유 발생 42사, 관리종목 신규지정 17사·지정해제 10사, 투자주의환기종목 신규지정 43사·지정해제 21사 등의 시장조치를 취했다고 9일 밝혔다.
상장폐지사유 발생 법인은 총 42사로, 신규 23사·2년 연속 11사·3년 연속 8사로 구성됐다. 전년(43사)과 유사한 수준이다.
유형별로 보면 신규 감사의견 미달은 23사로 전년(19사) 대비 4사 증가했다. 해당 통지일로부터 15영업일 이내에 이의신청이 가능하며, 이의신청 시 개선기간이 부여된다. 다만 23사 중 실질심사 사유로 이미 상장폐지가 의결된 3사는 별도의 상장폐지 절차 없이 처리된다.
2년 연속 감사의견 미달은 11사로 전년(20사) 대비 9사 감소했다. 해당 법인들은 2024·2025사업연도 2년 연속 감사의견 미달로, 올해 중 기업심사위원회 심의를 거쳐 상장폐지 여부가 결정될 예정이다. 11사 중 실질심사 사유로 이미 상장폐지가 의결된 5사는 별도 절차 없이 처리된다.
3년 연속 감사의견 미달은 8사로 전년(4사) 대비 4사 증가했다. 해당 법인들은 이미 개최된 기업심사위원회 심의를 거쳐 상장폐지가 결정돼 현재 정리매매 보류 중이며, 별도의 상장폐지 절차는 없다.
감사의견 관련 실질심사 사유가 발생한 4사(드래곤플라이·이화공영·하이로닉·DMS)는 2024사업연도에 발생한 상장폐지사유를 해소한 법인으로, 상장 적격성 실질심사를 거쳐 상장폐지 여부 등을 결정할 예정이다.
관리종목의 경우 총 17사가 신규 지정됐고 10사는 해제됐다. 전년 대비 신규 지정은 11사 감소(28사→17사)했고, 해제는 4사 증가(6사→10사)했다.
투자주의환기종목은 총 43사가 신규 지정됐고 21사는 해제됐다. 전년 대비 신규 지정은 12사 증가(31사→43사)했고, 해제는 10사 감소(31사→21사)했다.
dconnect@newspim.com