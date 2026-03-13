제천시, 구직자 맞춤형 '취업역량 강화 교육' 운영

실무 중심 교육…체계적 사후관리로 취업 연계 강화
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시 일자리종합지원센터는 구직자들을 위한 '2026년 맞춤형 취업역량 강화교육'을 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 교육은 '컴퓨터활용능력2급' 자격증 취득을 위한 이론 및 실기 과정으로 구성됐다.
교육은 오는 5월 7일까지 제천시 전산교육장에서 진행된다.
2022년부터 시행되고 있는 이 교육은 이론 중심이 아닌 현장 직무 수행에 필요한 실무 중심의 취업 연계 교육으로 운영되고 있다.
교육 수료 후에는 취업 연계를 위한 상담 및 맞춤형 채용 정보 제공 등 체계적인 사후관리도 이어진다.
또한 지난해부터는 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득을 위한 필기와 실기시험도 별도로 진행하고 있다. 이를 통해 지난해 기준 자격증 취득률이 이전보다 약 두 배가량 높아졌다.
시 일자리종합지원센터 관계자는 "앞으로도 효율적이고 내실 있는 맞춤형 교육 운영을 위해 수업 내용을 꾸준히 보완해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
