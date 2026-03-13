김동연 '이재명표 추경' 적극 화답..."상반기 예산 조기 집행·추경 편성 박차"

"민생이 우선, 대통령 뜻에 깊이 공감"...정책 타이밍 강조하며 신속 대응 지시

지역 경제 온기 불어넣기 총력전...소상공인·자영업자 등 취약계층 보호 주력

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 민생 경제 회복을 위해 "밤을 새워서라도 추경을 신속히 하라"는 이재명 대통령의 지시에 적극 공감하며, 경기도 차원의 발 빠른 예산 집행과 추경 준비를 약속했다.

김동연 경기도지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "민생이 우선이다. 대통령님의 뜻에 깊이 공감한다"며 "1420만 도민의 삶을 지키기 위해 경기도도 더욱 신속히 움직이겠다"고 밝혔다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "민생이 우선이다. 대통령님의 뜻에 깊이 공감한다"며 "1420만 도민의 삶을 지키기 위해 경기도도 더욱 신속히 움직이겠다"고 밝혔다.

◆ "지역 경제에 온기를"...상반기 예산 앞당겨 조기 집행

김 지사는 우선 얼어붙은 지역 경제를 살리기 위한 '불쏘시개' 역할로 예산의 조기 집행을 선택했다. 그는 "지역 경제에 시급히 온기를 불어넣을 수 있도록 도의 상반기 예산을 최대한 앞당겨 조기 집행하겠다"고 선언했다.

이는 정부의 확장적 재정 기조에 발맞춰 지자체 차원에서 할 수 있는 가장 강력한 민생 부양책을 즉각 가동하겠다는 의지로 풀이된다.

◆ 정부 추경에 발맞춘 '경기표 추경' 신속 준비

중앙정부와의 '민생 공조'도 구체화했다. 김 지사는 "민생의 빈틈을 촘촘히 메우기 위한 추가경정예산도 정부 추경에 발맞춰 빠르게 준비하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령이 "밤을 새워서라도 신속히 하라"며 추경의 속도감을 강조한 만큼, 경기도 역시 정부와의 정책 보조를 맞춰 도민들이 체감할 수 있는 지원책을 최단 시간 내에 마련하겠다는 계산이다.

◆ "정책은 타이밍이 생명"...취약계층 일상 지키기 총력

특히 김 지사는 위기 상황일수록 행정의 속도가 중요함을 역설했다. 그는 "위기일수록 정책의 타이밍이 생명"이라며 "소상공인과 자영업자, 취약계층을 비롯한 도민의 일상을 지켜내는 일에 경기도의 모든 행정력을 집중하겠다"고 다짐했다.

정치권에서는 김 지사의 이번 행보를 두고 '국정 제1동반자'로서의 책임감을 다시 한번 확인한 사례로 보고 있다. 중앙정부의 민생 정책 방향을 적극 수용하면서도, 경기도라는 거대 지자체의 행정력을 활용해 정책 효과를 극대화하려는 전략적 행보라는 평가다.

경기도 관계자는 "지사께서 민생 현안에 대해 대통령과 긴밀히 호흡하며 가장 빠른 대응을 주문하고 있다"며 "추경 편성 과정에서 소상공인 지원과 골목상권 활성화 등 실질적인 민생 대책이 담길 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령은 앞서 지난 12일 "민생경제의 충격 완화를 위한 골든타임을 절대로 허비해서는 안 된다"며 추가경정예산(추경)의 신속한 편성과 집행을 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 제27차 수석보좌관회의를 주재하고 "지금은 이것저것 막 따질 때가 아니다. 우리가 할 수 있는 모든 정책 수단을 총동원해 신속하고 정교하게 집행하는 데 역량을 집중해야 한다"며 이같이 말했다.

