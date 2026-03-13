韩国今日起施行油价上限制 应对能源危机稳定民生

纽斯频通讯社世宗3月13日电 美以针对伊朗的军事行动持续，运送能源的重要渠道——霍尔木兹海峡被持续封锁。韩国政府为应对能源危机，稳定民生，决定施行油价上限制。以批发价为准，将汽油最高价格定为每升1724韩元（约合人民币7.96元），柴油定为每升1713韩元（约合人民币7.91元）。

图为韩国首尔市内一处加油站，汽车排队等待加油。【图片=纽斯频通讯社】

产业通商部12日宣布，从13日零时起，以炼油公司供应价为基准，汽油每升1724韩元、柴油每升1713韩元。这比11日炼油公司提交的平均供应价格分别低109韩元（汽油）和218韩元（柴油）。本次公告价格适用两周，至本月26日止。

政府12日召开"民生物价特别管理相关部门长官专责小组"会议，发布"石油产品价格稳定方案"。

政府首先提出了确定价格上限的三大原则，即稳定油价、应对市场扭曲和经济主体公平负担。实施期限为临时性措施，旨在应对霍尔木兹海峡封锁引发的油价暴涨问题。

政策目标还包括应对油价不对称上涨，防止炼油公司和加油站借市场价格暴涨过度牟利。此外，政府意愿是设计让各经济主体公平承担油价上涨成本。

对于需要海上运输产生额外运输费用的岛屿等特殊地区，将在5%以内另行计算价格上限。调整周期计划每两周重新评估。

油价上限制的适用对象为普通汽油、柴油和煤油。作为选择性消费品的优质汽油则被排除在外。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社