中国两会：习近平——我每年都要来一次政协，听取意见建议

纽斯频通讯社首尔3月13日电 "我每年都要来一次政协，听取意见建议。"

3月6日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届四次会议的农工党、九三学社、医药卫生界、社会福利和社会保障界委员时，道出了一份年年如约的坚持。

3月6日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届四次会议的农工党、九三学社、医药卫生界、社会福利和社会保障界委员，并参加联组会，听取意见和建议。【新华社记者 谢环驰 摄】

中共十八大以来，参加政协联组会、与政协委员共商国是，是习近平每年全国两会期间的固定安排。

从民建、工商联界到民革、科技界、环境资源界，从民盟、民进、教育界到农工党、九三学社、医药卫生界、社会福利和社会保障界，全国政协十四届一次会议以来，习近平四年四次参加联组会，共看望12个界别的委员。

来到界别联组，与政协委员面对面交流，习近平的"年度之约"，正是协商民主的生动写照。

新时代以来，习近平对人民政协工作的重视一以贯之。每年全国政协新年茶话会上，习近平同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表等欢聚一堂、共叙情谊。

对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，习近平予以高度评价："人民政协已经并将不断展现出旺盛生命力。"

协商就要诚心诚意。习近平曾引用古语指出，"虚心公听，言无逆逊，唯是之从。"这是执政党应有的胸襟。"凡议国事，惟论是非，不徇好恶。"这是参政党应有的担当。

他明确要求，中共各级党委要为民主党派、工商联和无党派人士履行职能提供支持，认真听取和积极采纳党外人士意见和建议，协助民主党派加强自身建设。

梳理最近四年习近平参加的四次联组会，每年选取的界别不同、聚焦主题各有侧重，但无不紧扣时代脉搏、服务高质量发展。

为民营经济撑腰鼓劲、部署加强生态环境保护、共商教育大计、推进健康中国建设……这些议题，既承载着习近平对人民政协助力中国高质量发展的殷切期待，也传递出广纳群言、广集众智的真诚态度。

聚焦习近平在联组会重点关注的议题，全国政协从多个维度发力，围绕加强生态环境保护、优化区域教育医疗资源配置等诸多议题召开各类协商议政活动，提出和报送大量相关提案和信息，助推决策优化和决策落实。

以聚焦生态文明建设为例，全国政协十四届三次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，围绕加快发展方式绿色转型、推进环境污染防治、积极稳妥推进碳达峰等提出提案600余件。

一系列高质量提案，串联起人民政协锚定"国之大者"、心系"民之关切"的扎实足迹。

从历史中走来，人民政协诠释了协商民主的深刻意涵，彰显中国之治的巨大政治优势。

又一个春天里的相聚，又一次面对面的交流，习近平与政协委员坦诚真挚的交流，让协商民主不仅写在制度里，更化作生动实践。协商民主，正在中国大地上不断生根发芽、开花结果。(完)

（稿件由中国新闻社提供）

