CJ올리브영, '올리브 포인트' 도입…충성고객 락인 강화

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 10일 5월 올리브 포인트를 도입했다.
- 온·오프라인에서 현금처럼 사용 가능한 추가 적립 포인트다.
- 체험형 콘텐츠와 결합해 멤버십 경쟁력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ올리브영이 오는 5월 자체 포인트 제도인 '올리브 포인트(OLIVE POINT)'를 도입하고 멤버십 경쟁력 강화에 나선다. 기존 CJ ONE 포인트에 더해 추가 적립 구조를 구축해 충성 고객 락인 효과를 높이겠다는 전략이다.
10일 CJ올리브영에 따르면 '올리브 포인트'는 온라인몰과 오프라인 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 멤버십 포인트다. 프로모션이나 서비스 참여 과정에서도 적립이 가능하도록 설계해 단순 구매를 넘어 참여 기반 혜택 구조를 강화했다. 올리브영 회원인 '올리브 멤버스'는 CJ ONE 포인트와 별도로 추가 적립 혜택을 받을 수 있으며, 관련 이벤트는 5월 중 순차 공개된다.
올리브영은 그간 할인 중심 혜택에서 벗어나 체험형 콘텐츠 중심으로 멤버십을 고도화해왔다. 상위 등급 회원을 중심으로 '올리브 클래스'를 운영하며 뷰티·웰니스 브랜드 체험 기회를 제공하고, 외부 파트너와 협업해 쿠킹 클래스와 온·오프라인 강의까지 확장했다.
멤버십 등급은 최근 6개월 구매금액을 기준으로 5단계로 운영된다. 골드·블랙 등 상위 등급 고객을 중심으로 혜택을 강화하는 구조로, 개인 맞춤형 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 올리브영은 포인트와 체험을 결합한 멤버십 전략을 통해 고객 접점을 지속 확대한다는 계획이다.
mkyo@newspim.com